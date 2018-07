Beata Dunajewska, najbardziej aktywna radna Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, decyzją władz partii zostałą w niej zawieszona. To "kara" za to, że Dunajewska popiera prezydenta Pawła Adamowicza. Kontrkandydata dla PO w nadchodzących wyborach samorządowych.

Beata Dunajewska: Nie jestem zaskoczona. Tak wybrałam i byłam świadoma konsekwencji. Mogli wyrzucić, ale zawiesili. Jestem dorosłym człowiekiem i wiem co robię.

Beata Dunajewska: Od lat jestem zdeklarowaną zwolenniczką Pawła Adamowicza. Zawsze na prezydenta i jego, ekipę mogłam liczyć. A to dla osoby takiej jak ja ma wielkie znaczenie. Nie rozumiem decyzji władz PO, ale też jej nie krytykuję. Wybrali. Czas pokaże czy dobrze.

Piotr Borawski, szef klubu PO: Część radnych PO postanowiło odejść i startować z innych list, rozbijając naszą wspólną koalicję przeciwko PiS. Żałuję ich odejścia, ale są dorosłymi ludźmi i wiedzą, że nie można być jedną nogą w PO a drugą być w konkurencji dla PO,

Informację o decyzji partiizamieściła na swoim facebooku. Zamieściła tam pismo od Łukasza Abgarowicza, rzecznika dyscyplinarnego PO datowane na 27 lipca 2018. Czytamy w nim: "Niniejszym, na podstawie par.76 ust.1 Statutu Platformy Obywatelskiej RP postanawiam o natychmiastowym tymczasowym zawieszeniu w prawach członka Panią Beatę Dunajewską (koło Gdańsk- Brzeźno-Nowy Port-Orunia-Stogi)".Dunajewska nie jest tym zaskoczona: - To już jest decyzja w sprawie zawieszenia mnie w prawach członka Platformy Obywatelskiej RP. Zresztą spodziewana. Nie będę się odwoływać. Podobno to oznacza też wykluczenie z Klubu PO w Radzie Miasta. Chociaż nie trzeba być członkiem PO, żeby być w klubie - skomentowała Dunajewska i dodała:- Nie jestem zaskoczona. Tak wybrałam i byłam świadoma konsekwencji. Mogli wyrzucić, ale zawiesili. Jestem dorosłym człowiekiem i wiem co robię.Zawieszenie Dunajewskiej w PO to polityczna konsekwencja tego, że ostatnio na konferencji prezydenta Pawła Adamowicza ogłosiła, że w najbliższych wyborach będzie startować z list jego komitetu, a nie PO, do której należy od lat.Sama Dunajewska mówi, że jej decyzja o poparciu Adamowicza to „dla wielu naturalne posunięcie”.- Od lat jestem zdeklarowaną zwolenniczką Pawła Adamowicza. Zawsze na prezydenta i jego, ekipę mogłam liczyć. A to dla osoby takiej jak ja ma wielkie znaczenie. Nie rozumiem decyzji władz PO, ale też jej nie krytykuję. Wybrali. Czas pokaże czy dobrze. Nie czuję sojuszu z „kanapową” strukturą partii, która w wielu sondażach ledwo przekracza próg wyborczy- komentuje Beata Dunajewska.- Z PO nie odchodzę, bo nadal liczę na powrót Donalda Tuska i lepsze czasy dla tej partii. Oczywiście szefowa gdańskich struktur zawsze może podjąć decyzje o wykluczeniu mnie, płakać nie będę. Klub PO to nie monolit, ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy się zawsze ze sobą zgadzali - dodaje, podkreślając, że życzy w wyborach powodzenia „i tym od Adamowicza i tym od Wałęsy”.Podobne losy, czyli decyzja o zawieszeniu w PO czekają zapewne innych członków partii, którzy już zdecydowali, że w wyborach poprą Pawła Adamowicza. Są to należący do PO wiceprezydenci-. Oraz radni PO:Jak mówi, szef Klubu PO decyzja o tym, czy radna Dunajewska zostanie usunięta z Klubu radnych PO jeszcze nie zapadła.- Decyzję o zawieszeniu podjęły władze krajowe Platformy Obywatelskiej, ale nie jest ona chyba dla nikogo zaskoczeniem. Część radnych PO postanowiło odejść i startować z innych list, rozbijając naszą wspólną koalicję przeciwko PiS. Żałuję ich odejścia, ale są dorosłymi ludźmi i wiedzą, że nie można być jedną nogą w PO a drugą być w konkurencji dla PO,- komentuje Borawski.