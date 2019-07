Radny Kacper Płażyński zorganizował konferencję pod Domem Grassa. Interweniował w sprawie warunków mieskzaniowych 70-letniej gdańszczanki

Czy to jest sprawiedliwa polityka miasta? Czy tak się dotrzymuje słowa? Dlaczego tych, których powinniśmy honorować wyrzuca się na bruk, a w to miejsce upamiętnia się ludzi, wielkich pisarzy, ale chyba jednak nie tak wielkich dla naszego miasta

- Pani musi mieszkać w takich warunkach z 80-letnim mężczyzną, nad którym ma opiekę prawną – mówił Kacper Płażyński, do którego z interwencją zgłosiła się gdańszczanka. - Teraz panią nagabuje się do tego, by powróciła do CTUS w Gdańsku, by później, po kilku miesiącach przeprowadziła do innego miejsca. Czy to jest sprawiedliwa polityka miasta? Czy tak się dotrzymuje słowa? Dlaczego tych, których powinniśmy honorować wyrzuca się na bruk, a w to miejsce upamiętnia się ludzi, wielkich pisarzy, ale chyba jednak nie tak wielkich dla naszego miasta. Czy to są miejskie priorytety? – pytał podczas konferencji miejski radny. Zapewniał, że będzie interweniować w tej sprawie w gdańskim magistracie.