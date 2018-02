Choć problem ze smogiem w Gdańsku wielki nie jest, to warto zainwestować w drona do walki z tym zjawiskiem-uważa miejski radny.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Mateusz Skarbek, radny PO proponuje władzom Gdańska, by zainwestowały w zakup drona antysmogowego, który umożliwiłby skuteczną walkę ze smogiem oraz paleniem niedozwolonych substancji w piecach. Na takie rozwiązanie zdecydowały się ostatnio Katowice. Do władz już trafiła w tej sprawie interpelacja.- Taki dron rozpoczyna pracę od skanowania większego obszaru miasta. Następnie informuje operatora o prawdopodobnym wykorzystaniu niedozwolonego paliwa.Jest w stanie wykryć najczęściej palone w piecach odpadki, a także formaldehyd, etanol amoniaku i inne. W dalszej kolejności dyspozytor podejmuje decyzję o wysłaniu funkcjonariuszy pod zasygnalizowany adres w celu potwierdzenia analizy i wystawienia mandatu- tłumaczy radny Mateusz Skarbek. - Moim zdaniem dron stanowiłby duże ułatwienie podczas przeprowadzania rutynowych kontroli oraz weryfikacji zgłoszeń. Odciążyłby również Straż Miejską . Nie byłoby wymagane odwiedzanie podejrzanych nieruchomości i analizowanie zawartości pieca. Wystarczyłoby podlecenie dronem do komina i poczekanie na wyniki analizy, które mogą być też dowodem w sądzie.Radny jednocześnie przyznaje, iż zdaje sobie sprawę, że kondycja powietrza w Gdańsku jest dobra w porównaniu do innych polskich miast. - Ale w porównaniu do miast Europy Zachodniej wskaźniki te nie są już tak rewelacyjne. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że na zanieczyszczenia szczególnie narażone są wybrane części Gdańska, takie jak np. Wrzeszcz, Oliwa czy Aniołki, to zaproponowane rozwiązanie wydaje się tym bardziej słuszne- mówi.. - Rozważaliśmy kwestię wykorzystywania dronów, jako narzędzia do eliminowania źródeł palenia paliwa nie zawsze dobrego jakościowo. Ale w związku z uwarunkowaniami technicznymi funkcjonowania dronów i prawnymi, związanymi z obsługą bezzałogowych statków powietrznych, a także z brakiem możliwości odniesienia uzyskanych tym sposobem wyników pomiarów do obowiązujących norm jakości powietrza, doszliśmy do wniosku, że bardziej skuteczną formą będzie przeprowadzenie kontroli popiołów- mówi Maciej Lorek, szef Wydz. Środowiska UM. - Dodam, że nie znamy przypadku, w którym na podstawie pomiaru z drona skutecznie wymierzono karę.