Radomir Szumełda, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji na Pomorzu spotka się dziś (w poniedziałek, 23.04) w sądzie z Młodzieżą Wszechpolską. To pokłosie wydarzeń do których doszło po uroczystościach pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka" w Gdańsku w 2016 roku.

Z prywatnego aktu oskarżenia, który pod koniec 2016 roku złożyli przedstawiciele MW wynika, że członkowie organizacji zarzucają Radomirowi Szumełdzie zniesławienie.- Chodzi m.in. o twierdzenie w mediach, że działacze Młodzieży Wszechpolskiej są bandytami czy faszystami i napadli na przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku, co jest nieprawdą - mówi- Dlatego domagamy się zadośćuczynienia w kwocie 10 tys. zł, ponieważ ucierpiało dobre imię stowarzyszenia - dodaje.Inaczej sprawę widzi- Sprawa dotyczy zajść pod Bazyliką Mariacką podczas uroczystości pogrzebowych Inki i Zagończyka, 28 sierpnia 2016 roku, kiedy to ja osobiście zostałem poturbowany, ale nie tylko ja. Wówczas zostaliśmy bardzo agresywnie wyrzuceni z placu pod Bazyliką Mariacką, odebrano nam także naszą flagę KOD-u -opowiada.Tłumaczy, że niedługo później w tej sprawie została zorganizowana konferencja prasowa . - Na której mogłem stwierdzić, ponieważ działałem pod wpływem silnych emocji, że napadli na nas faszyści i bandyci z ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Ze swoich słów mimo to się nie wycofuję - mówi.Tłumaczy, że była rozprawa mediacyjna, która nie przyniosła skutku.- Czuję się niewinny, a wręcz poszkodowany tamtą sytuacją, więc będę się bronił - mówi