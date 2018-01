Kolejny zwrot akcji w kwestii Rafała Wolskiego. Piłkarz ostatecznie nie leci do Turcji i będzie nadal trenował w Gdańsku. Ma udać się z zespołem Lechii na kolejne zgrupowanie do Kolonii.

Jeszcze wczoraj Rafał na pytanie czy doleci na zgrupowanie w Turcji niczego nie wykluczał.- Nie chcę tego komentować, ale wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych godzin - mówił nam piłkarz.W rozmowie z prezesem Adamem Mandziarą pomocnik Lechii wyjaśnił wszystkie kwestie, ale w klubie zapewniają, że to nie było równoznaczne z tym, że poleci do Turcji.- Nie było decyzji o tym, że Rafał ma dolecieć do Turcji. Ma nadal trenować w Gdańsku - powiedział nam Jakub Staszkiewicz, rzecznik prasowy Lechii.Wolski ostatecznie rzeczywiście do Turcji nie poleci.- Dlaczego? Nie chcę tego komentować. To prawda, że do Turcji najprawdopodobniej już nie polecę i pewnie wezmę udział dopiero w kolejnym zgrupowaniu, w Kolonii. W każdym razie z prezesem wszystko sobie wyjaśniliśmy - powiedział dziś Rafał w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".Piłkarz chce już skupić się tylko na treningach, nie myśli o transferze w tym okienku transferowym i zdradził, że jest także po rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski, Adamem Nawałką.- Zostaję w Lechii. Nie zastanawiam się teraz nad zmianą klubu. Rozmawiałem z trenerem Nawałką i pytał mnie, o co chodzi w tej całej sytuacji. Powiedział, że mam przede wszystkim trenować i grać. Na tym teraz będę się skupiał - powiedział nam Wolski.Wczoraj pojawiła się też informacja - za "The Sun" - że Lechia chce sprowadzić walijskiego napastnika, Simona Churcha. Od podpisania kontraktu miały go dzielić tylko testy medyczne.- Nie ma tematu gry Simona Churcha w Lechii - poinformował Staszkiewicz na Twitterze.Phil Cadden, który poinformował o tych rozmowach, dziś pisał najpierw, że Church przechodził na zgrupowaniu Lechii w Turcji testy medyczne i że ma podpisać kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Później jednak napisał na Twitterze, że temat gry Churcha w Lechii upadł i trudno powiedzieć czy rozmowy zostaną jeszcze wznowione.