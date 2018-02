(© Piotr Hukało)

Rafał Wolski nie zdołał dokończyć niedzielnego meczu Lechii z Piastem. Zawodnik opuszczał boisko z grymasem bólu i łzami w oczach.

Rafał Wolski mecz z Piastem rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisku zameldował się na początku drugiej połowy. Niestety, nieco ponad kwadrans później już opuszczał murawę. Wcześniej natomiast zwijał się z bólu na boisku, a kiedy zmierzał w stronę ławki rezerwowych, w jego oczach pojawiły się łzy.



Czy uraz Wolskiego jest poważny? Głos w tej sprawie na pomeczowej konferencji prasowej zabrał trenera Adam Owen.



- To podejrzenie urazu kolana. Nie wiem, na ile jest poważny. W poniedziałek czekają go badania i będziemy po nich wiedzieć więcej - tłumaczył trener Lechii.



Do kwestii urazu Rafała Wolskiego jeszcze wrócimy.

