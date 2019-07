Rafał Wolski pomoże Lechii Gdańsk odnosić sukcesy. "Poprzedni sezon był super, ale wierzę, że przed nami jeszcze lepsze dni"

- Od pierwszego dnia przygotowań jestem w pełnym treningu – mówi Rafał. - Wszystko jest dobrze, trenuję z pełnymi obciążeniami. Tak się złożyło, że kolano wygląda dobrze, nic mnie nie boli, wyniki badań też były świetne, więc nie było żadnych przeciwwskazań, abym wrócił do zajęć. Dostałem zgodę od lekarzy i trenera i mogłem zagrać. Kiedy będę mógł grać w lidze? To pytanie do trenera, czy mnie widzi w składzie i czy już jestem gotowy, bo taki sparing od meczu ligowego niczym się nie różni. Czuję się dobrze, nie mam żadnych problemów, obaw, a głowa jest gotowa do pracy i wygrywania. Ja dostałem zielone światło od lekarza, który mnie operował w Łodzi i od klubowego lekarza również, więc jestem gotowy. Rehabilitacja niczym się nie różniła do ubiegłorocznej, te same ćwiczenia i ta sama żmudna praca. Było równie ciężko.

- Bardzo się cieszę z powrotu Rafała, który strzelił bardzo ważną bramkę. Widać, że wszedł na boisko z pokorą, ale swoje zrobił i kilkoma zagraniami pokazał, że to jest piłkarz, który może dać wiele jakości. Nie jest gotowy do gry na 90 minut, ale nawet jak wejdzie na 30 minut, to mogą być to decydujące momenty w meczu. Będziemy go powoli wprowadzać, a meczów dużo przed nami. Wygląda to obiecująco, ale nie chcę żebyśmy się zapomnieli. Nawet jak jest bardzo dobrze, to wolę uważać i go oszczędzać, bo to jest zbyt cenny zawodnik – przyznał Piotr Stokowiec, szkoleniowiec Lechii.

Wolski idealnie wrócił do zespołu biało-zielonych, bowiem strzelił gola w spotkaniu z wicemistrzem Grecji.

- Na pewno miło, ale gole nie są najważniejsze tylko to, że jestem zdrowy – przyznaje Wolski. - Pracuję cały okres przygotowawczy na sto procent i nie opuściłem żadnego treningu. To jest teraz dla mnie kluczowe. Sparing z Olympiakosem był pozytywny i tylko szkoda, że nie udało się utrzymać wygranej, bo straciliśmy głupią bramkę ze stałego fragmentu gry. Trochę to popsuło humory, ale możemy być zadowoleni z gry i z tego, co prezentujemy na boisku. Teraz najważniejsze to się zgrać, a wyniki nie są teraz istotne, bo za to punktów nikt nam nie da. Teraz najbardziej się liczyć będzie Superpuchar, bo to najbliższy mecz. Mam nadzieję, że fajny sezon przed nami. Poprzedni był bardzo udany, ale wierzę, że jeszcze lepsze dni przed nami.