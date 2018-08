(© Karolina Misztal)

W lutym, podczas spotkania z Piastem Gliwice Rafał Wolski doznał poważnej kontuzji. Reprezentant Polski zerwał więzadło krzyżowe przednie. Piłkarz powoli wraca do treningów, a w przyszłości zobaczymy go w biało-zielonej koszulce, ponieważ Wolski przedłużył kontrakt z gdańskim klubem.

Rafał Wolski z gdańską Lechią związany jest już ponad dwa lata. W tym czasie pomocnik zagrał w 47 meczach, zdobył trzy bramki i zaliczył dziewięć asyst. W lutym w tym roku piłkarz doznał jednak bardzo poważnej kontuzji. Jak wykazały badania, Wolski podczas spotkania z Piastem Gliwice zerwał więzadło krzyżowe przednie. Od pewnego czasu piłkarz trenuje już z pełnym obciążeniem.



- Nie biorę tylko udziału w gierkach, by nie narażać się na kontakt z przeciwnikiem. Nie mam żadnej blokady w głowie, że może coś się stać. Oczywiście czuję lekki dyskomfort. By dojść do pełnej sprawności, brakuje jeszcze trochę luzu, w tym, co robię. Jak na krótki okres po operacji, jest dobrze - powiedział miesiąc temu pomocnik.



Zobaczymy jeszcze Wolskiego grającego w biało-zielonej koszulce, ponieważ piłkarz przedłużył kontrakt z Lechią do 30 czerwca 2021 r.



- Przed dołączeniem do Lechii często zmieniałem drużyny, brakowało mi na pewno trochę tej stabilizacji. Przy przedłużaniu kontraktu brałem to pod uwagę. Myślę, że zarówno klub, jak i ja jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Fajnie, że tak się stało. Grając w Lechii, strzeliłem pierwszego gola dla reprezentacji Polski. Mam jednak cały czas coś do udowodnienia sobie i wszystkim oraz jakieś cele związane z drużyną, bo po ostatnim sezonie jest niedosyt. Mam nadzieję, że teraz ten rozpoczęty sezon będzie przełomowy - powiedział po przedłużeniu kontraktu z gdańskim klubem, Rafał Wolski.





