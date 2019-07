Ranking TOP 100 w nowej, prestiżowej odsłonie. Konkurs i gala z nagrodami na targach Baltexpo. Czekamy na zgłoszenia!

W tym roku postawiliśmy odnotować i pokazać nie tylko wyniki finansowe. Obok rankingu postanowiliśmy dostrzec także osiągnięcia firm, które z racji swojej wielkości mogą nie znaleźć się w zestawieniu, dopiero co zaczęły działalność, mają za to na swoim koncie inicjatywy i projekty godne wyróżnienia.

Zapraszamy pomorskie firmy, organizacje biznesowe oraz gminy do zgłaszania kandydatów do udziału w tym wyjątkowym konkursie.

Konkurs TOP 100 ma charakter otwarty i bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 lipca do 16 sierpnia.

Ranking TOP 100 pomorskich firm

Zapraszamy firmy do rankingu TOP 100. TOP 100 to oczywiście ranking największych firm pod względem przychodów i najzyskowniejszch. Zapraszamy pomorskie firmy do zaprezentowania swoich wyników finansowych za ubiegły rok kalendarzowy lub rozliczeniowy. Zaistnienie w gronie największych w specjalnym wydaniu dodatku TOP 100 to doskonała promocja.

Prosimy o przysłanie na adres: jacek.klein@polskapress.pl

następujących danych za 2018 rok: