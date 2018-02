Do wypadków i kolizji doszło rano w piątek w wielu miejscach na Pomorzu. Samochody zderzyły się na Obwodnicy Trójmiasta. Najtrudniejsza sytuacja w okolicy Węzła Karczemki. Tam w zdarzeniach brało udział aż 9 samochodów osobowych.

Macie zdjęcia i filmy ze zdarzeń drogowych na Pomorzu? Prześlijcie na adres internet@dziennikbaltycki.pl

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Jak informują służby, trudna sytuacja jest na Obwodnicy Trójmiasta. Doszło tam do kilku zdarzeń. W okolicy Węzła Karczemki doszło do 2 kolizji i wypadku. W sumie w zdarzeniach brało udział 9 samochodów. Poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna przewieziona do szpitala, druga odmówiła dalszej pomocy.Do kolejnej kolizji doszło na wysokości Karwin w Gdyni.Do niebezpiecznych zdarzeń doszło także w powiecie kwidzyńskim, puckim (samochód wpadł do rowu , 1 osobie udzielono pierwszej pomocy), powiecie kartuskim (Staniszewo) i powiecie gdańskim (Kolbudy).W powiecie kwidzyńskim, w miejscowości Bądki na dk 55 , samochód osobowy uderzył w drzewo. Podróżowały nim 3 osoby. Jedna została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych musieli wydostać ją z pojazdu. Nadal trwają tam działania.