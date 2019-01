Regina Brett spotka się ze swoimi czytelnikami

Najnowsze pisemne lekcje Reginy dotyczą wyrażania siebie – w mowie, piśmie, zachowaniu – czasem wbrew otoczeniu i mimo wewnętrznych zranień. Mocny głos pisarki i bardzo na czasie. Jak sama powiedziała – w książce chce pokazać nam, jak ważne jest, byśmy odkrywali swoją prawdę i podążali za nią. Z niezmienną wiarą w człowieka i tkwiące w nim dobro Regina powtarza najprostsze i zarazem najpiękniejsze lekcje.

Swoją trasę pisarka rozpocznie od Krakowa , gdzie pojawi się 5 listopada a zakończy 13 listopada w Warszawie.

Trasa ReginyBrett :

5.11 – Empik Kraków – Galeria Kazimierz (ul. Podgórska) , godz. 18

6.11 – Empik Kielce – Kielce Korona ( ul.Warszawska 26), godz. 18

7.11 – Empik Lublin – Lublin Plaza (ul.Lipowa 13), godz. 18

8.11 – Empik Białystok – Alfa Centrum (ul. Świętojańska 15), godz. 18

9.11 – Bydgoszcz – Zielone Arkady (ul. Wojska Polskiego 1), godz. 18

10.11 – Toruń – Toruń Plaza (ul. Broniewskiego 90), godz. 16

12.11 – Szczecin – Szczecin Kaskada (al. Niepodległości 36) , godz. 18

13.11 – Warszawa – Świat Książki – Hala Koszyki (ul. Koszykowa 63), godz.18

O autorce

Regina Brett jest amerykańską pisarką, jak również dziennikarką i felietonistką na stałe współpracującą między innymi z magazynem "The Plain Dealer". Prowadzi również spotkania motywacyjne.

Czytelnikom jest znana od 1986 roku - w tym roku zadebiutowała swoimi felietonami w prasie. Publikuje głównie książki o charakterze motywacyjnym. Pierwsza, która ukazała się w 2010 roku: „Bóg nigdy nie mruga: 50 lekcji na trudniejsze chwile życia" została wydana w 26 krajach na całym świecie i szybko trafiła na najważniejsze listy bestsellerów - mi.in. magazynu New York Times. W 2012 roku ukazała się kolejna książka z tej serii: „Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym", a później „Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. 50 lekcji jak szukać spełnienia". Poradniki stanowią bogate źródło inspiracji dla wszystkich, którzy szukają odmiany w życiu.

Autorka w 2008 oraz w 2009 roku była kandydatką do Nagrody Pulitzera za swoje reportaże. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród w USA, jak i poza rodzinnym krajem.