Trenerem trzecioligowego Bałtyku Gdynia jest Sebastian Letniowski, ofensywnym pomocnikiem trzecioligowego Bałyku jest Juliusz Letniowski. Rodzina o tradycjach piłkarskich nie jest niczym niespotykanym. Zupełnie rzadziej się zdarza, żeby dwóch jej członków reprezentowało jeden klub. A jak wygląda taka współpraca ojca z synem?

REGIONALNY PUCHAR POLSKI w SPORTOWY24.PL

- U nas w szatni pierwszy to obrywa Julek, a dopiero później reszta. Tak już jest i na całe szczęście on to wydaje się, że rozumie. Czasami się z tym nie zgadza, bo widzę jego reakcje, ale się nie odzywa i tak to powinno wyglądać. Najważniejsze, żeby się bronił grą, a nie związkami rodzinnymi - mówi Sebastian Letniowski.