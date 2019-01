Regionalny Puchar Polski. Najlepsza szesnastka zagra wiosną

Ta amatorska to Nadmorska Liga Szóstek, która z Pucharu wyeliminowała pokonując zespoły na co dzień występujące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN: Jaguara II Gdańsk 6:3, Akademię Sportową Pomorze 8:2, Polonię Gdańsk 2:1, GTS Mokry Dwór 10:2 i Gedanię II Gdańsk 3:1. Należy jednak dodać, że Nadmorska Liga Szóstek choć jest amatorskim zespołem w swoim składzie ma piłkarzy, którzy z niejednego piłkarskiego pieca już chleb jedli. Z kolei A-klasowa Radunia II Stężyca ograła kolejno: KS Chwaszczyno 4:0, LZS Bytonię 4:0, Wisłę Długie Pole 10:1, Sporting Leźno 3:2 i Wisłę Tczew 6:3 po dogrywce.

Warte podkreślenia jest natomiast, że do 1/8 finału PP z czterech pomorskich jedenastek awansowała tylko jedna, Radunia Stężyca. KP Starogard Gdański wyeliminowała Wierzyca Decka Pelplin, a ją z kolei GKS Kowale, by w V rundzie przegrać z lokalnym rywalem Czarnymi Pruszcz Gdański. Trzeciego trzecioligowca, Bałtyk Gdynia w IV rundzie 3:2 ograł Stolem Gniewino. Z trzecioligowców nie zawodzi więc tylko wspomniana Radunia. W V rundzie piłkarze tej drużyny urządzili sobie snajperskie popisy w Karsinie gromiąc tamtejszą piątoligową Gwiazdę 8:2. W meczu tym hat-trickami popisali się Tomasz Bejuk i Bartosz Stencel, a pozostałe gole strzelili Mateusz Łuczak i Radosław Stępień. Zresztą bramkarze w V rundzie bardzo często musieli wyciągać futbolówkę z siatki. W 12 meczach piłkarze strzelili aż 61 goli, co dało średnią ponad 5 bramek na spotkanie.

Kto więc, oprócz już wspomnianych zespołów, zagra wiosną w 1/8 finału regionalnego Pucharu Polski? Te drużyny to czwartoligowe Lechia II Gdańsk, Grom Nowy Staw, Stolem Gniewino, Jantar Ustka, Gryf Słupsk, Anioły Garczegorze, Powiśle Dzierzgoń i GKS Kolbudy oraz piątoligowe - Start Miastko, Czarni Pruszcz Gdański, Zenit Łęczyce, Spójnia Sadlinki i Pomezania Malbork.

Warto dodać, że dotychczas rozgrywki regionalnego Pucharu Polski toczyły się w trzech rejonach Pomorza. Do 1/8 finału regionalnego z rejonu gdańskiego wyłoniono 8 drużyn, a z podokręgów słupskiego i malborskiego po cztery zespoły. Najwcześniej, bo już 19 września po trzech rundach drużyny wyłoniono w podokręgu malborskim. W rejonie gdańskim i podokręgu słupskim do wyłonienia jedenastek, które zagrają w 1/8 finału regionalnego potrzeba było pięciu rund.

Na pojedynki 1/8 finału regionalnego fani futbolu będą musieli poczekać do wiosny, a tymczasem emocjonują się rozgrywkami centralnymi Pucharu Polski, do których awansowały zespoły z poprzedniej edycji regionalnych zmagań. Z naszego regionu do tych rozgrywek awansował zdobywca regionalnego Pucharu Polski KP Starogard Gdański, czym zrobił sobie i kibicom prezent na 10-lecie istnienia klubu. KP w finale regionalnym pokonał 1:0 GKS Przodkowo. Piłkarze ze Starogardu doskonale spisali się też w I rundzie regionalnych rozgrywek pokonując 1:0 Górnika Łęczna. W II rundzie, 7 listopada, KP podejmie I-ligową Puszczę Niepołomice.

