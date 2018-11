Rejsy do Szwecji – wycieczka, a może… przeprowadzka?

Szwecja w jeden dzień

Masz mało czasu, a podróżowanie we krwi? Zainteresuje Cię opcja ekspresowej wycieczki promem! Plan jest prosty: wieczorem wypływasz z portu w Gdyni do Karlskrony, następnego dnia rano jesteś już na miejscu, od rana do zmierzchu zwiedzasz, a wieczorem znów wsiadasz na prom, by wrócić do domu. To świetny sposób na ekspresową wycieczkę i oderwanie od codzienności. Bilety promowe na taką podróż mogą okazać się również świetnym pomysłem na prezent-niespodziankę dla kogoś bliskiego. Taka podróż to rozwiązanie idealne również dla tych, których męczą wielogodzinne trasy – podróż odbywa się w godzinach nocnych, dlatego większość czasu na promie można po prostu przeznaczyć na odpoczynek. Nowe siły zdecydowanie przydadzą się po dopłynięciu do portu. W końcu na miejscu czeka masa atrakcji!

Odkryj Karlskronę

Wybrałeś opcję jednodniowej wycieczki promem do Szwecji? Skorzystaj z możliwości i odkryj Karlskronę. Ścisłe centrum miasta jest kameralne, dzięki temu przejście go pieszo wzdłuż i wszerz nie stanowi wyzwania dla nóg i nie zajmuje wiele czasu, będzie za to niesamowitym doświadczeniem, które zapamiętasz na długie lata. Zwiedzanie najlepiej zacząć od Wielkiego Rynku – Stortogret. Tutaj znajdują się Kościół Trójcy Świętej, Kościół Fryderyka, ratusz oraz XIX-wieczny pomnik króla Karola XI, założyciela miasta. Największą atrakcją Karlskrony jest Muzeum Morskie z imponującą kolekcją modeli okrętów, podwodnym tunelem i interaktywnymi wystawami. Koniecznie odwiedź też Björkholmen – krainę małych, kolorowych domków, które urzekną każdego turystę. To najstarsza część miasta, niegdyś zamieszkiwana przez biedotę i marynarzy. Dziś - ekskluzywna dzielnica, zachwycająca położeniem, niesamowitym wystrojem okien i pięknymi dekoracjami kwiatowymi.

Rejs to dopiero początek

Szwecja ma wiele oblicz, a każde z nich zachwyca turystów. Dla poszukujących wytchnienia od wielkomiejskiego zgiełku rozległy kraj pokryty lasami, poprzecinany rzekami i usiany jeziorami jest rajem. Innych kuszą Sztokholm, Malmö czy Gotteborg, które ze względu na wielkość i ilość mieszkańców niczym nie przypominają typowych europejskich metropolii. Szwecja to także doskonała destynacja dla wielbicieli historii. Gotlandia, zwana Wyspą Wikingów, zachwyca pięknem przyrody i doskonale zachowanymi zabytkowymi monumentami i ruinami. Wszystko to okazuje się bliżej niż myślisz – rejsy do Szwecji ruszają z Gdyni do Karlskrony codziennie.

Emigracja do Szwecji?

Przez wielu Polaków Szwecja uznawana jest nie tylko za świetną destynację wakacyjnych wycieczek promowych, ale także za kraj idealny do życia. Kuszą nie tylko wysokie zarobki i pakiety socjalne, ale przede wszystkim przepiękne widoki oraz kultura. Zanim jednak zdecydujesz o emigracji do Szwecji i kupisz bilety promowe przeanalizuj wszystkie opcje. Sprawdź, czy ktoś z Twoich znajomych mieszka i pracuje w Szwecji, prześledź blogi, spróbuj skontaktować się z osobami, które podjęły podobną decyzję. A gdy „za” przeważą nad „przeciw” możesz skorzystać z opcji przeprowadzki promem – na pokład wjeżdżają nie tylko samochody osobowe, ale także vany, minibusy czy kampery z dodatkową przyczepą. Tę opcję emigracji do Szwecji z przyczyn ekonomicznych, a także dla wygody podróżowania, wybiera wiele osób – może dołączysz do nich i Ty?

Ruszaj w rejs!

Niezależnie od tego, na jak długo wybierasz się w podróż, czy kupiłeś bilety promowe na urlop, czy na emigrację, dokładnie śledź proponowane oferty rejsów do Szwecji. Ten sposób dotarcia do Szwecji z Polski jest zdecydowanie najlepszym – najbardziej komfortowym, a za razem przystępnym cenowo. Często zdarza się, że rejs z Gdyni do Karlskrony kosztuje aż 50% mniej od regularnej ceny, a to okazja, z której szkoda nie skorzystać! Promy do Szwecji Stena Line wypływają z portu w Gdyni do Karlskrony nawet trzy razy dziennie, a tu znajdziesz szczegóły dotyczące podróży: https://www.stenaline.pl/trasy/gdynia-karlskrona. Wskakuj na pokład i ruszaj w rejs promem do Szwecji! Ahoj!