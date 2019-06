Rekordowy Rowerowy Maj! Uczniowie podstawówek i przedszkolaki świętowali dziś rowerowe sukcesy na pikniku w Hevelianum

W Gdańsku już od lat w kampanii biorą udział wszystkie szkoły i większość przedszkoli - ale i tu z roku na rok udział bierze coraz więcej placówek. Tym razem w rywalizacji szkół w Gdańsku udział wzięło aż 2043 klas z 152 szkół i przedszkoli, a 34 615 uczestników wykonało 950 188 przejazdów, co dało frekwencję na poziomie 57procent. Jeśli chodzi o podsumowanie ogólnopolskie, to udział w Rowerowym Maju wzięło 47 miast i 839 placówek, w tym ponad 178 tys. uczestników, którzy odbyli 4 265 532 przejazdy!

A te wręczano dziś na wielkim pikniku w Hevelianum. Były dmuchane ślizgawki, wielkie bańki mydlane, gry, konkursy i animacje z myślą o najmłodszych rowerzystach. W sumie między trzema najlepszymi szkołami w kategorii “Szkoły Duże” rozdysponowano 60 tys. zł. 40 tys. zł to pula nagród dla najbardziej rowerowych “Szkół “Średnich”, 20 tys. zł to pula dla podium wśród “Szkół Małych”, a 10 tys. zł podzieliły między siebie trzy najaktywniejsze przedszkola.

Rowerowy Maj to akcja zainicjowana w Gdańsku w 2014 roku . Od tego momentu z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej miast, placówek i dzieci. Jest to największa tego typu kampania w Polsce.

- Chciałbym wam powiedzieć, że wszyscy jesteście milionerami, bo wspólnie, w skali kraju, wykonaliście ponad 4 miliony przejazdów do szkół i przedszkoli!- zwracał się dziś ze sceny do dzieci wiceprezydent Piotr Grzelak.

W rozmowie z dziennikarzami Grzelak nie krył radości z wyników tegorocznej akcji. - Te ponad 4 miliony przejazdów oznacza, że zamiast przyjeżdżania samochodem i używania czterech kółek, dzieci użyły dwóch kółek, albo dwóch nóg, bo Rowerowy Maj to po prostu promocja aktywności mobilnej, czyli wszystkich środków transportu, poza transportem indywidualnych- wskazywał wiceprezydent- Akcja Rowerowy Maj to akcja wymyślona przez Gdańsk, która z powodzeniem rozprzestrzeniła się po całym kraju i liczymy na to, że nadal się będzie rozprzestrzeniać- dodał.

Jak mówił Grzelak, najlepszym dowodem na to, jak świetnie sprawdza się Rowerowy Maj, był widok przepełnionych stoisk rowerowych przy szkołach i przypiętych jednośladów "wszędzie, gdzie się da". - I to oczywiście cieszy, ale również stanowi kolejne wyzwanie dla miasta- powiedział wiceprezydent. Grzelak zapowiedział, że w planach jest rozszerzenie akcji także o miesiące jesienne.