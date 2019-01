Rekordowy sezon gdańskich tramwajów wodnych. Przewiozły o blisko 20 tys. pasażerów więcej niż przed rokiem

Tegoroczny sezon – jak co roku – trwał 5 miesięcy, od początku maja do końca września. Między 1 maja a 22 czerwca – a więc w czasie roku szkolnego - rejsy odbywały się wyłącznie w weekendy, święta oraz wyznaczone dni. Linie F5 (Żabi Kruk – Westerplatte- Brzeźno) oraz F6 (Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa- Sobieszewo) obsługiwały dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej: Sonica i Sonica I, mające możliwość jednorazowego zabrania na pokład 50 osób i 5 rowerów. Oba statki podwoiły częstotliwość wykonywania rejsów z 3 do 6 dziennie.

Kolejna zmiana nastąpiła po zakończeniu roku szkolnego i rozpoczęciu wakacji. Obie jednostki: Sonica I oraz Sonica II zostały skierowane do obsługi linii F5. Dzięki temu na trasie linii F5 liczba rejsów wzrosła aż do 12 dziennie. Na linię F6, do Wyspy Sobieszewskiej, wypłynęła duża jednostka o nazwie „Elżbieta” zabierająca na pokład aż 140 osób i 10 rowerów. „Elżbieta” codziennie wykonywała 6 rejsów (jeden rejs – pojedyncze przepłyniecie statkiem pomiędzy przystankiem pierwszym a ostatnim).

- Nowością w tym roku, wyjątkowo pozytywnie przyjętą przez pasażerów, była możliwość rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży, uruchomionego przez spółkę Żegluga Gdańska. System oferował możliwość zakupu elektronicznego biletu na maksymalnie 50% miejsc na statku dla danego rejsu, tj. do 25 miejsc i 3 rowerów dla statków Sonica lub Sonica II lub do 70 miejsc i 5 rowerów na „Elżbiecie” – mówi Alicja Kraska, z-ca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego ds. handlowych.

Zakupu biletów na wyznaczone w rozkładzie rejsy można było dokonywać najpóźniej do dnia poprzedzającego rejs do godziny 23:59. Każdy zakupiony bilet ważny był tylko na wybrany rejs z gwarancją miejsca na przystanku początkowym (dla linii F5: Żabi Kruk, Brzeźno; dla linii F6: Targ Rybny, Sobieszewo).