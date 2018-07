Kończy się rekrutacja do szkół średnich i branżowych na Pomorzu. Opublikowano już listy kandydatów. Maksymalnie można było zdobyć 200 pkt.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Jak co roku, ogromną popularnością cieszyło się III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, według rankingu Perspektyw jedna z najlepszych szkół średnich w Polsce.- W tym roku mieliśmy około 350 chętnych. Większość kandydatów pochodzi z Trójmiasta, są też osoby z dalszych części województwa, a nawet z innych części Polski -- Aby zakwalifikować się do klasy biologiczno-chemicznej, trzeba było uzyskać co najmniej 183 punkty, do matematyczno-fizycznej - 170, matematyczno-informatycznej około 180, za to w klasie humanistycznej mamy samych laureatów z olimpiad przedmiotowych, co oznacza, że każdy z nich otrzymał podczas rekrutacji maksimum, czyli 200 punktów - dodaje dyrektor.Sprawdziliśmy też progi w innym cenionym przez młodych gdyńskim liceum - II LO im. Adama Mickiewicza. - Dla klasy matematycznej próg wynosił 156,4 pkt, dla matematyczno-fizycznej - 160, matematyczno-geograficznej - 156,8, biologiczno-chemicznej - 162,2, a dla prawniczej - 157,8 - wylicza Elżbieta Zaręba, dyrektor II LO w Gdyni.Kolejne popularne liceum - III LO w Gdańsku, bardziej znane jako „Topolówka“, na brak chętnych także nie narzekało.- Liczba kandydatów podobna była do tej z ubiegłego roku -Podaje też progi punktowe dla poszczególnych klas. Najwyższe progi dotyczą klas przygotowujących do matury międzynarodowej, tzw. preIB, tam jest największy tłok i największa konkurencja. Minimum 165 punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do klasy 1b, czyli biol-chemu, następnie 160 do klasy metamatyczno-geograficznej oraz humanistycznej - wylicza Bożena Ordak. Podkreśla jednak, że progi te mogą się zmienić, ponieważ właśnie teraz odbywają się próby przenosin uczniów pomiędzy klasami czy nawet szkołami.Sporo chętnych zgłosiło się też do V LO w Gdańsku.- Pozytywnie zaskoczeni jesteśmy zwłaszcza zainteresowaniem do klasy 1d. To tzw. klasa łamana: 15 osób będzie uczyć się rozszerzonej matematyki, geografii i angielskiego i tu próg punktowy wynosił 168,2. Druga część klasy - 14 osób - na poziomie rozszerzonym będzie mieć lekcje z matematyki, angielskiego i historii. W tym wypadku próg wynosił 172,6 pkt -Z kolei w nie mniej obleganym I LO w Gdańsku progi wynosiły od 158, 4 (klasa humanistyczna) do 168,6 (klasa akademicka z rozszerzoną matematyką i fizyką)A jak wygląda nabór w II LO w Sopocie, które wybierają chętnie nie tylko młodzi mieszkańcy nadmorskiego kurortu?- W klasie humanistycznej ostatni kandydat na liście zakwalifikowanych miał 152,8 pkt, w klasie matematyczno-fizycznej - 161,6 pkt, a w klasie biologiczno-chemicznej - 159,8 -Dla porównania mamy także dane z popularnych szkół średnich spoza Trójmiasta. I tak w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie-Skłodowskiej w Tczewie najniższa punktacja wyniosła 118,8 pkt. W II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim do klasy turystyczno-sportowej można było dostać się od 105, 4 pkt, do artystyczno-medialnej od 112,4 pkt, do biznesowo -lingwistycznej - od 115,6 pkt, do medycznej - od 117,6, a do politechniczej od 122,6 pkt. W I LO w Kartuzach w klasie humanistycznej progi kształtowały się w przedziale 114 – 166,8 pkt, w klasie matematyczno-fizycznej - od 132 do 200 pkt, a w klasie matematyczno-chemicznej od 149 – 177,6 pkt.11 lipca o godz. 15 kończy się czas na potwierdzenie woli przyjęcia do upragnionej klasy. By to zrobić, należy złożyć w szkole oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci do szkół zawodowych muszą pamiętać o zaświadczeniu lekarskim.Listy osób przyjętych szkoły będą publikować 12 lipca od godz. 12 .