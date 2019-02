Remont dworca Gdańsk Główny. Zamknięty tunel do dworca PKS [zdjęcia]

W poniedziałek, 4 lutego, zamknięty został tunel do dworca PKS. Wszystko w związku z trwającą od końcówki grudnia modernizacją peronów dalekobieżnych i prowadzących na nie przejść podziemnych. Pasażerowie pociągów w dojściu do dworca PKS będą musieli nadłożyć ponad kilometr drogi. Niedogodności dla podróżnych potrwają do kwietnia.