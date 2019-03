Remont ul. Niepołomickiej. Tymczasowa organizacja ruchu od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej. Zmiany na liniach autobusowych

W piątek, 15 marca, o godz. 20 na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch samochodowy na ul. Niepołomickiej, na odcinku Kampinoska-Przebiśniegowa będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę ulicy Starogardzkiej. W przeciwną stronę obowiązywał będzie objazd, który wyznaczony został ul. Srebrną i Kampinoską (os. Moje Marzenie). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 1,5 miesiąca.

Poza wymianą nawierzchni zakres robót obejmować będzie także remont skrzyżowania z ulicą Przebiśniegową, zagospodarowanie zieleni, remont chodnika przylegającego do drogi z zachowaniem jego szerokości i regulację skarp. Prace na 250-metrowym odcinku potrwają do końca lipca 2019 roku. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych.

Zmiana rozkładów jazdy na liniach autobusowych 113, 175, 213, N13

W związku z planowaną przebudową ostatniego fragmentu ul. Niepołomickiej, od soboty, 16 marca, od pierwszych porannych kursów zmienią się czasowo trasy i rozkłady linii autobusowych 113, 175 i 213. Zmiany dla linii N13 zostaną wprowadzone w noc 15/16.03.2019 r. (z piątku na sobotę).

Linie 113 w kierunku „Gościnnej”, 213 w kierunku przystanku „Łostowice Świętokrzyska”, N13 w kierunku „Żabianki SKM”:

Od przystanku „Liliowa” [1800] do przystanku „Niepołomicka” [1320] autobusy pojadą objazdem ulicami: … - Niepołomicką – Srebrną - Kampinoską - i dalej po stałej trasie. Na trasie objazdu będzie obowiązywać obsługa przystanków: „Przebiśniegowa” [1323], „Srebrna” [1757], „Knyszyńska [1859], „Kampinoska” [183] oraz nowego, tymczasowego przystanku „Przebiśniegowa (n/ż)” [9322], który będzie zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Niepołomicką.

Trasy dla linii 113 w kierunku „Olimpijskiej” oraz dla linii 213 w kierunku krańca „Kowale Szkoła Metropolitalna” pozostaną bez zmian.

Linia 175 w kierunku „Siedlec”:

Od przystanku „Kampinoska” [183] do przystanku „Niepołomicka” [1320] autobusy tej linii pojadą ulicami Kampinoską i Niepołomicką, następnie dalej po stałej trasie. Na trasie objazdu będzie obowiązywać obsługa nowego, tymczasowego przystanku „Przebiśniegowa (n/ż)” [9322].

W kierunku „Maćkowy” trasa pozostanie bez zmian.

Linia N13 w kierunku „Żabianka SKM”:

Odjazdy z pętli „Olimpijska” [184] o godz. 23:04, 0:04, 1:04, 2:04, 3:04 zostaną przyspieszone o 2 minuty celem utrzymania skomunikowania z innymi liniami nocnymi przy Dworcu Głównym.