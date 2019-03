Remont ul. Niepołomickiej w Gdańsku potrwa kilka miesięcy. Zmiana organizacji ruchu, utrudnienia, objazdy [zdjęcia, mapa]

Remont ul. Niepołomickiej w Gdańsku - marzec 2019

Na wspomnianym odcinku została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch samochodowy na ul. Niepołomickiej, na odcinku Kampinoska-Przebiśniegowa odbywa się tylko w jednym kierunku, w stronę ulicy Starogardzkiej. W przeciwną stronę obowiązuje objazd, który wyznaczony został ul. Srebrną i Kampinoską (os. Moje Marzenie). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 1,5 miesiąca.

- O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem - informują przedstawiciele DRMG w Gdańsku.

Poza wymianą nawierzchni zakres robót obejmować będzie także remont skrzyżowania z ulicą Przebiśniegową, zagospodarowanie zieleni, remont chodnika przylegającego do drogi z zachowaniem jego szerokości i regulację skarp. Prace na 250-metrowym odcinku potrwają do końca lipca 2019 roku. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych.

Remont ul. Niepołomickiej w Gdańsku -komunikacja miejska

Zmiana rozkładów jazdy na liniach autobusowych 113, 175, 213, N13.