Remont Wielkiego Młyna w Gdańsku. Rozpoczęła się rozbiórka zabytkowego dachu. Powstaje tam nowa siedziba Muzeum Bursztynu

W Wielkim Młynie właśnie trwa wymiana dachu i stolarki okiennej.

- Nowe dachówki wybrane. Pora na demontaż starych! Właśnie ściągamy 2000 m kw dachówek z Wielkiego Młyna. Założono je w 1962 r. - podczas odbudowy największego zakładu przemysłowego średniowiecznej Europy- podaje Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. [g]13891325[/g]

Prowadzone obecnie prace to pierwszy etap remontu Wielkiego Młyna.

Zaczynamy od wymiany dachu i remontu wnętrza polegającego na usunięciu dawnych pawilonów handlowych. Za około 3 lata do Młyna przeniesie się Muzeum Bursztynu - Muzeum Gdańska, jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych naszego miasta- informuje p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zabytkowy Wielki Młyn, w którym przez lata działał dom handlowy, od ponad dwóch lat stoi pusty. W listopadzie ubiegłego roku, prezydent Paweł Adamowicz ogłosił, że jeszcze w tej kadencji ma się to zmienić. Wtedy też podpisano umowę z wykonawcą na pierwszy etap prac.

- Wszyscy wiemy, że Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. Pierwsza stała wystawa związana z bursztynem była w Gdańsku otwarta 18 lat temu w Ratuszu Głównego Miasta. Od 12 lat wszyscy podziwiamy wyroby z bursztynu w Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia. Wystawa jest już tak duża i tak popularna, że dojrzeliśmy wszyscy do tego, by stworzyć drugie Muzeum Bursztynu, które zastąpi to pierwsze i będzie w większym obiekcie, gdzie będzie można eksponować o wiele więcej dzieł sztuki jubilerskiej - podkreślał prezydent Paweł Adamowicz. - I tym obiektem będzie Wielki Młyn. Mieliśmy wniosek przedsiębiorcy, aby tutaj stworzyć produkcję i wystawę związaną z produkcją filmów animowanych. My jednak zdecydowaliśmy się na przekazanie tego obiektu dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem docelowym na nową siedzibę Muzeum Bursztynu.

I etap prac związany jest z termomodernizacją zabytku. Umowa jest dofinansowana ze środków unijnych, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wykonawcą I etapu prac jest firma M-INVEST Sp. z o.o. z Kiełpina, która wyceniła prace na 4,3 mln zł. Koniec prac ma nastąpić 31 sierpnia 2019 r. Przetarg na drugi etap prac związanych z modernizacją energetyczną budynku ma zostać ogłoszony w tym roku.

