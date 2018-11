Remonty torów tramwajowych w Gdańsku. Listopad miesiącem robót szynowych. Czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej [zdjęcia]

Wstrzymany ruch tramwajów w Gdańsku

SOBOTY: 10.11 2018 i 17.11.2018

Nastąpi konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego w ciągu ul. Chłopskiej na odcinku od pętli Zaspa do ul. Pomorskiej w godzinach 0:00 - 12:00. Na tym odcinku, we wskazanych godzinach, zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza linii T2.



TRAMWAJE

Linie 2,8:

- skrócenie tras od strony Wrzeszcza do pętli Zaspa,

Linia 5:

- skierowanie do pętli „Jelitkowo” zamiast do pętli Zaspa.

AUTOBUSY

Linia T2:

- autobusowa komunikacja zastępcza będzie funkcjonować na trasie: Startowa – Rzeczypospolitej – Chłopska – Pomorska – Chłopska – Rzeczypospolitej – Startowa.

Uwaga: po godzinie 12:00 planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu i zawieszenie funkcjonowania autobusowej linii zastępczej T2.

NIEDZIELE: 11.11.2018 i 18.11.2018

Nastąpi konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku Chełm Witosa – Łostowice Świętokrzyska w godzinach 0:00 - 12:00.

TRAMWAJE:

Linie 2, 6:

- skrócenie tras od strony Centrum do pętli „Chełm Witosa”.

AUTOBUSY

Linie 155, 213, 255, 295:

- linie zostaną skierowane na wydłużoną trasę od pętli Łostowice Świętokrzyska do pętli Chełm Witosa przez Havla – Wilanowską – Witosa – Chełm Witosa - Witosa – Wilanowską – Łostowicką – Havla. Na trasie obowiązywać będzie obsługa wszystkich przystanków, w tym dodatkowego na ul. Wilanowskiej w kierunku Chełmu.

Uwaga: po godzinie 12:00 planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu.

PONIEDZIAŁEK, 12.11.2018 , SOBOTA 24.11.2018 i NIEDZIELA, 25.11.2018

W tych dniach prowadzone będą roboty torowe, w efekcie których nastąpi konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku Opera Bałtycka – Strzyża PKM w godzinach 0:00 - 09:00.

TRAMWAJE

Linia 2:

- zwiększenie częstotliwości kursów i przedłużenie trasy do Strzyża PKM,

Linie 5, 6, 12:

- rozpoczęcie funkcjonowania dopiero od godziny ok. 9:00,

Linia 9:

- zamiast do Strzyży PKM linia zostanie skierowana od Opery Bałtyckiej do pętli Zaspa.

Linia 95:

- zamiast linii 5 i 12 funkcjonuje zastępcza linia tramwajowa na trasie: Nowy Port Oliwska – Oliwska (powrót: Rybołowców – Wolności – Władysława IV) – Krasickiego – Mazurska (Powrót: Płażyńskiego – Gdańska) – Hallera – Zwycięstwa – Błędnik – Podwale Grodzkie – Hucisko – Nowe Pogrody – Kartuska – Nowolipie – Rakoczego – Bulońska – Migowo.

AUTOBUSY

Linia T6:

- autobusowa komunikacja zastępcza na trasie: Strzyża PKM – Abrahama – Żeglarska – Wilka-Krzyżanowskiego – Wojska Polskiego – Grunwaldzka – Zwycięstwa – Opera Bałtycka – Zwycięstwa – Grunwaldzka – Wojska Polskiego – Witosa Stwosza – Strzyża PKM.

Uwaga: po godzinie 9:00 zostanie przywrócony stały układ linii, tym samy zastępcza linia tramwajowa 95 przestanie funkcjonować i linie 2, 5, 6, 9, 12 będą funkcjonować wg stałych rozkładów jazdy.

WTOREK, 13.11.2018

Tego dnia wstrzymany będzie ruch tramwajowych na odcinku Węzeł Kliniczna – Nowy Port w godzinach 0:00 - 12:00.

TRAMWAJE

Linia 3:

- trasa zostanie wydłużona z Brzeźna do Nowego Portu,

Linie 7, 10:

- trasy od strony Centrum zostaną skrócone do pętli Kliniczna.



AUTOBUSY

Linia T4:

- autobusowa komunikacja zastępcza na trasie: „Nowy Port Szaniec Zachodni” – Władysława IV – Na Zaspę – Góreckiego – Marynarki Polskiej – Swojska – Okrąg – „Węzeł Kliniczna” – Okrąg – Swojska – Marynarki Polskiej – Wolności – Władysława IV - „Nowy Port Szaniec Zachodni”.

Uwaga: Po godzinie 12:00 planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu.

Zmiany w kursowaniu tramwajów. Ile płacimy za bilet?

Zgodnie z uchwałą Rady Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu.

