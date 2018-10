Reprezentacja Polski U-21 walczy o mistrzostwa. Bardzo ważne spotkanie w Gdyni

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Czesława Michniewicza walczy o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy UEFA EURO U21 2019, które zostaną rozegrane we Włoszech. Ostatni mecz kwalifikacji biało-czerwoni rozegrają w Gdyni, a ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Gruzji.

Polacy w kończących się kwalifikacjach mierzyli się już z Gruzinami. 1 września 2017 roku biało-czerwoni w starciu otwierającym rywalizację w grupie 3 pokonali na wyjeździe rywala 3:0. Wszyscy marzą o tym, by w Gdyni zespół Czesława Michniewicza po raz kolejny bezproblemowo sięgnął po komplet punktów.

Kibiców, którzy chcieliby wesprzeć młodzieżową reprezentację Polski z trybun informujemy, że trwa sprzedaż biletów na spotkanie z Gruzją, które odbędzie się 16 października o 18:00 na Stadionie Miejskim w Gdyni (ul. Olimpijska 5). Bilety w cenie 15 i 20 zł można nabyć przez https://bilety.laczynaspilka.pl/. Do zakupu nie jest wymagana Karta Kibica Reprezentacji Polski. Istnieje również możliwość zakupów grupowych na ten mecz poprzez złożenie elektronicznego wniosku w systemie biletowym Łączy Nas Piłka.

Dziennikarze natomiast mogą występować o akredytacje prasowe na to spotkanie. Proces akredytacyjny potrwa do 14 października do godziny 23:59, a akredytować się można przez system media.pzpn.pl. Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji, a wiadomość zwrotna zostanie wysłana każdemu dziennikarzowi indywidualnie na podany adres e-mail.

Do zobaczenia w Gdyni!