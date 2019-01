Reprezentacja w rozsypce. Polacy przegrali z Włochami po beznadziejnej grze [zdjęcia]

Liga Narodów. Polska - Włochy 14.10.2018

Kibice liczyli na rehabilitację biało-czerwonych, po słabym meczu z Portugalią. Biało-czerwoni przegrali tamto spotkanie 2:3 i tak naprawdę wynik był lepszy niż gra. Z Włochami sytuacja się powtórzyła. Rywale pokazali naszym piłkarzom miejsce w szeregu. A to jest dziś poza dywizją A.

Polska - Włochy. Fatalna I połowa

Pierwsza połowa była fatalna w wykonaniu podopiecznych trenera Jerzego Brzęczka. Włosi pokazali niesamowitą kulturę gry. Wszyscy pamiętali mecz tych zespołów we wrześniu, który we Włoszech zakończył się remisem, ale to biało-czerwoni zrobili lepsze wrażenie. W Chorzowie zagrała zupełnie inna Italia. Zdyscyplinowana, agresywna, z wysokim pressingiem i jedno czego zabrakło drużynie Robert Manciniego w pierwszej połowie spotkania, to skuteczności.

Dość powiedzieć, że najlepszym piłkarzem naszego zespołu był Wojciech Szczęsny. W kilku sytuacjach pokazał fenomenalne umiejętności. Polacy mieli też po swojej stronie... poprzeczkę, która dwukrotnie ratowała naszą reprezentację przed utratą bramki. Po pierwszej połowie trudno było mieć jakiekolwiek powody do optymizmu. W grze Polaków nie było niczego, ani pomysłu, ani organizacji gry, ani taktyki, techniki czy jakości. To był tragiczny obraz polskiego futbolu, a Włosi powinni prowadzić spokojnie różnicą trzech goli.