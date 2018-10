Restauracja Miasta Aniołów w Gdańsku. Przepraszam, czy tutaj gotują anioły? [zdjęcia]

- Wygrana w plebiscycie to wielkie wyróżnienie dla naszej restauracji Miasta Aniołów, jeszcze większa motywacja dla naszej pracy i zaangażowanie, które na co dzień można zauważyć wśród naszej drużyny. To nasz wspólny sukces - mówi w imieniu pracowników Restauracji Roku na Pomorzu Roland Mazurkiewicz, manager Miasta Aniołów. Zdradził też tajemnicę na sukces. - Istotną funkcją w prowadzeniu restauracji są przede wszystkim goście i ich opinie, które są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim dopracowujemy każdy szczegół i smak naszych dań. Pomaga nam w tym nasza gościnność, która nadaje naszej restauracji domowego klimatu, a nasi goście czują się wyjątkowo - tłumaczy pan Roland.

Świętowanie po zwycięstwie

Do udziału w plebiscycie Miasto Aniołów zgłosili oczywiście Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”, ci sami, którzy jednocześnie są stałymi bywalcami tego lokalu. Tym samym zrobili całej ekipie Miasta Aniołów ogromną niespodziankę. Pracownicy postanowili ich nie zawieść i dzielnie walczyli o głosy poparcia. Na portalach społecznościowych oraz w lokalu pojawiła się informacja na temat kandydatury Miasta Aniołów.

A jak świętowano zwycięstwo? - W ramach podziękowań i uczczenia wygranej zaprosiliśmy naszych gości na małe świętowanie. Był to nasz ukłon w stronę tych, którzy nas docenili. Tuż po ogłoszeniu wyników każdy z odwiedzających otrzymał poczęstunek - opowiada manager Restauracji Roku.

Historia Miasta Aniołów

Jako pierwszy - w 2005 roku - powstał klub pod tą samą nazwą. Po roku działalności kierownictwo Miasta Aniołów odnotowało nie tylko ogromne zainteresowanie klubem, ale też coraz więcej zapytań o miejsce, w którym będzie można pysznie zjeść. Podjęcie decyzji nie było trudne - do tego przedsięwzięcia cała ekipa Miasta Aniołów przygotowywała się przez rok. Czas ten spożytkowano bardzo sumiennie - na szkoleniu zespołu, przygotowaniu zaplecza kuchennego i ułożeniu karty menu.

- Z biegiem czasu i zdobyciu większego doświadczenia dostosowywaliśmy się do panującego trendu i coraz to większych wymagań naszych gości. To z myślą o nich zbudowaliśmy pływającą salę restauracyjną, która na stałe jest przycumowana do nabrzeża w centrum gdańskiej starówki nad rzeką Motławą. Stworzyliśmy taras, z którego można podziwiać nie tylko kamieniczki, ale również Zieloną Bramę, która jest nieodzownym przystankiem na szlaku turystycznym miasta Gdańsk. Te wyjątkowe miejsce przyciąga również fanów wypoczynku na wodzie, ponieważ w sezonie letnim cumują oni swoje motorówki i jachty przy naszej barce - podkreśla prezes Tomasz Lipiński. Dodaje, że najlepszym podsumowaniem biegu wydarzeń prowadzących najpierw do powstania, a potem ulepszania restauracji Miasto Aniołów może być następujący cytat: „Ludzie tworzą miejsce, a miejsce tworzy ludzi” (John Green).

Przede wszystkim restauracja Miasto Aniołów skupia się na lokalnej kuchni, dania powstają z produktów regionalnych, a to dlatego, że w zasięgu wzroku kucharzy są zarówno Kaszuby, jak i Morze Bałtyckie. W Mieście Aniołów stawia się na świeże produkty i tradycyjną recepturę opartą na naturalnych ziołach i przyprawach. W menu są również autorskie dania, które cieszą się dużą popularnością.

- Do naszych flagowych pozycji należą m.in. zupa rybna - od kilku lat ten sam smak, który zapada głęboko w pamięci nie tylko turystom. Oryginalnie serwowana pierś z kaczki z nadziewanym wiśniami i jabłkiem to również wyjątkowy smak, który ma nie mało zwolenników. Kaszubski ziemniak ze śledziem w śmietanie to już w naszej restauracji tradycja - wylicza pan Roland. - W ciągu roku zmieniamy naszą kartę menu, podkreślając w niej pory roku. Tej jesieni mamy kilka niespodzianek, jedną z kulinarnych ciekawostek będzie krem z kapusty kiszonej - tylko tyle mogę zdradzić.

Do najchętniej zamawianych dań w Mieście Aniołów należą ryby, z których przecie z słynie Pomorze. Serwowane są w różnej postaci, czego przykładem jest łosoś z pieca w porach i pomidorach. To danie ma od lat swoje stałe miejsce w karcie naszego zwycięskiego lokalu. Także dorsz bałtycki cieszy się powodzeniem wśród gości.

- Nasi goście odważniej patrzą w kierunku owoców morza, w tej kwestii naprawdę mamy czym się pochwalić. Zupa na bazie mleka kokosowego z owocami morza, czy krewetki w sosie maślano-winnym to pozycje bardzo często zamawiane przez stałych klientów. Muszę wspomnieć o grillowanym schabie przeplatanym boczkiem zapiekanym pod mozzarellą, co jest idealną propozycją dla osób, które nie przepadają za rybą. Również dla dzieci mamy specjalnie przygotowane menu, milusińscy przepadają na naszą zupą pomidorową, którą przyrządzamy ze świeżych pomidorów i za pulpecikami w sosie koperkowym.

Kuchnia sercem restauracji

Wśród restauratorów mówi się, że kuchnia to laboratorium - tyle że zamiast fiolek i probówek mnóstwo tam żywności, przypraw, garnków i różnego sprzętu. Od 10 lat szefem kuchni w restauracji Miasto Aniołów jest Paweł Ołdakowski - barwna postać ze świetnym wyczuciem smaku i wyobraźnią, dzięki niemu tamtejsza karta to popis ciekawych i oryginalnych smaków. To właśnie kreatywny zespół na czele z szefem kuchni czuwa nad jakością dań w Mieście Aniołów.

Pasja i kreatywność, z jaką pan Paweł podchodzi do gotowania, motywuje cały zespół. Kulinarny wachlarz umiejętności szefa kuchni to nie tylko kuchnia regionalna; chętnie sięga on też po receptury staropolskie. Podkreślić należy, że wspomniane już wcześniej dania autorskie, które są szczególną chlubą Miasta Aniołów zostały wielokrotnie doceniane przez krytyków kulinarnych.

Lokalizacja to zdecydowanie kolejny atut restauracji, która zwyciężyła w naszym plebiscycie. - Serce starówki, rzeka Motława i widoki, które nas otaczają w parze z naszą kuchnią sprawiają, że jest to idealne miejsce na spędzenie czasu z najbliższymi przy jednym stole - mówi Roland Mazurkiewicz. - Wcześniej wspomniana sala restauracyjna na wodzie cieszy się wielkim powodzeniem szczególnie w sezonie letnim. Na „barce” od pierwszych dni wiosny robi się tłoczno. Gościmy nie tylko indywidualnych gości, ale również obsługujemy uroczystości rodzinne, służbowe spotkania i delegacje zagraniczne - wylicza i zaprasza do odwiedzin.

Miasto Aniołów, Gdańsk, ul. Chmielna 26, tel. 58 768 58 31 - rezerwacje, e-mail: tomek@miastoaniolow.com.pl

Zobacz też: Gala plebiscytu Mistrzowie Smaku 2017