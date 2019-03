Restauracja Vegan Port w Gdańsku też zgłosiła na policję sprawę plakatów z groźbami śmierci i celtyckim krzyżem. Jest zdjęcie z monitoringu

W niedzielę, 17 marca, policjanci otrzymali zgłoszenie o plakatach, które zawisły na jednej z restauracji w Gdańsku Wrzeszczu. Widniał na nich krzyż celtycki i groźby śmierci: “zaj... was, k… lewackie”. Chodzi o restaurację Vegan Port!

- Dzisiaj policjanci z komisariatu we Wrzeszczu przyjęli zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym zdarzenia w innej restauracji – mówi nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Kryminalni oraz dzielnicowi sprawdzili monitoring i przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami sąsiednich nieruchomości – dodaje.

Przypomnijmy, że w sobotę 16 marca zgłoszenie o plakatach propagujących faszyzm trafiło do policji od przedstawicieli dwóch lokali gastronomicznych, które nie serwują mięsa – "Falovca" na gdańskim Przymorzu i "Avocado" z Gdańska Wrzeszcza.

Apel Aleksandry Dulkiewicz

Sprawę skomentowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- W naszym mieście nie ma zgody na mowę nienawiści i akty agresji. Jestem w stałym kontakcie z policją i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby sprawcy tego ataku zostali ukarani – powiedziała.

- Przeciwstawiajcie się stanowczo nienawiści, która ma miejsce w Waszym otoczeniu. Nie pozwalajcie na hejt i przemoc. Musimy razem stawić opór przemocy w życiu społecznym – zaapelowała.

Prezydent Dulkiewicz w sobotę 16 marca odwiedziła restaurację "Avocado" w Gdańsku.

“Awokado to inaczej smaczliwka wdzięczna. Po groźbach i nazistowskich symbolach wymalowanych w nocy na witrynach wegańskich lokali w Gdańsku, podwójnie gorąco zachęcam do spożywania warzyw i owoców. Wiedzieliście, że jedno awokado dziennie może być kluczem do utrzymania w ryzach złego cholesterolu? Gastronomicy od smaczliwek, jesteśmy Wam wdzięczni, że tak przesmacznie karmicie nas w Gdańsku!” - napisała na swoim Facebooku.

A pracownicy i właściciele "Avocado" za pośrednictwem Facebooka podziękowali za wsparcie.

“Dziękujemy za słowa wsparcia płynące wszystkimi możliwymi drogami. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć teraz na nie wszystkie. Wczoraj odwiedziła nas Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, chęć pomocy płynęła też od przedstawicieli i przedstawicielek trójmiejskiej gastronomii. Czujemy ogromną wdzięczność i na pewno poinformujemy Was o tym, co dalej. Dokładnie rok temu, w dzień, kiedy w Gdańsku odbywała się demonstracja pod hasłem „dość rasizmu i faszyzmu”, miała miejsce podobna sytuacja. Wtedy policja nie znalazła sprawców. Ta zdarzenie sprawiło, że uczucie wściekłości, smutku i złości zabrało nam cały wczorajszy dzień, ale teraz najwyższy czas, abyśmy zmienili to w działanie!

Kochani, tak wielu i wiele z Was zostawiło tutaj komentarze, w których piszecie, że marzy Wam się, abyśmy byli dla siebie lepsi, że nie ma miejsca w naszym pięknym kraju na nawoływanie do nienawiści. Zróbmy sobie właśnie taki piękny dom do życia. Reagujmy, ale też bądźmy dla siebie życzliwi każdego dnia. Dbajmy o naszą Planetę, siebie nawzajem, wyłączajmy się w akcje społeczne” - napisali.

Policja apeluje o pomoc

Wszystkie osoby posiadające informacje dotyczące tego zdarzenia proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Gdańsku ul. Biała 1a, tel. (58) 52 11 522, bądź z Komisariatem Policji V w Gdańsku ul. Obrońców Wybrzeża 19, tel. (58) 521 12 22.

Za propagowanie faszyzmu podobnie jak za groźby karalne można usłyszeć wyrok nawet 2 lata więzienia.