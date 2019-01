Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia. Które miejsca są objęte projektem rewitalizacji? [zdjęcia, wideo]

Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście to jeden z czterech obszarów objętych w latach 2017-2023 Gminnym Programem Rewitalizacji. Dla Dolnego Miasta to już drugi etap, pierwszy był realizowany w latach 2009-2015. Obecnie, wraz ze Starym Przedmieściem, tworzy obszar rewitalizacji, na którym jest prowadzony projekt o wartości ponad 23 mln zł (w tym 18,4 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).