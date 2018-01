Kolejna dzielnica Gdańska zmieni swoje oblicze. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji dwóch zadań związanych z rewitalizacją Nowego Portu.

Program rewitalizacji czterech gdańskich dzielnic nabiera tempa. W 2018 roku pozyskiwane będą dokumentacje projektowe inwestycji w Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście, Oruni, Biskupiej Górki ze Starym Chełmem i Dolnego Miasta.- Prace przy rewitalizacji postępują. W najbliższych miesiącach poznamy projektantów poszczególnych zadań. Będą oni mieli czas do końca tego roku, by wykonać dokumentację projektową. W 2019 roku chcemy rozpocząć prace przy poszczególnych inwestycjach, tak by odmienić wygląd ulic, placów i budynków w dzielnicach, w których odbywać się będzie rewitalizacja – mówi Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.Co się zmieni w Nowym Porcie?Na początku tego tygodnia ogłoszono przetargi na dwa zadania rewitalizacyjne w Nowym Porcie. Pierwsze z nich dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Floriańskiej 2, gdzie mieści się Klub Aktywnego Mieszkańca. Obecnie obiekt przy ulicy Floriańskiej administrowany jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Cześć budynku użyczona jest Centrum Integracji Społecznej oraz Towarzystwu Św. Brata Alberta, a pozostały jego fragment jest nieużytkowany. Projekt uwzględni m.in. przebudowę hali znajdującej się na terenie przy ul. Floriańskiej na wielofunkcyjną salę z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, utworzenie aneksu kuchennego i poczekalni. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano także wyposażenie obiektu w sprzęt audiowizualny. Projektant zaplanuje również wykonanie zielonego tarasu na dachu budynku o powierzchni ok. 80 m2 oraz wykonanie tylnego wejścia do budynku wraz z uporządkowaniem terenu przyległego i budową chodnika . Wybrany projektant będzie miał czas do końca listopada 2018 r. na przygotowanie dokumentacji. Otwarcie ofert przewidziano na 13 marca.Drugi przetarg, także w ramach rewitalizacji, dotyczy opracowania dokumentacji na modernizację dróg i infrastruktury podziemnej trzech ulic w Nowym Porcie. Projekt uwzględni przebudowę ulic Góreckiego o długości około 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Dokumentacja, która ma być gotowa do połowy grudnia 2018 roku, przewiduje remont nawierzchni jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowę chodnikówi urządzenie miejsc postojowych. W dokumentacji zostanie również ujęty montaż miejskiego monitoringu i remont oświetlenia. Wykonawców projektu poznamy 15 marca Rewitalizacja Nowego Portu obejmie obszar o łącznej powierzchni 165 ha. Wartość inwestycji, które realizować będzie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na terenie tej dzielnicy, szacowana jest na ponad 22, 7 mln złotych.Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 zrewitalizowane zostaną Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta przez dofinansowanie z Unii Europejskiej. Proces pozyskiwania dokumentacji projektowych wszystkich rewitalizowanych zadań ma zakończyć się w 2018 roku. Prace remontowe, a także działania społeczne prowadzone będą w latach 2018-2023.Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe.