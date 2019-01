Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Jakie prace zaplanowano w ramach rewitalizacji? [wideo, zdjęcia]

Plac nadwodny Tak zwany plac nadwodny to teren przylegający do nieczynnej przystani promowej. Zdaniem mieszkańców plac mógłby służyć różnym formom rekreacji, a także pełnić funkcję miejsca targowego. Postulaty wypracowane podczas warsztatów stanowią wytyczne do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, który zostanie ogłoszony przed końcem bieżącego roku. W planach jest również zagospodarowanie Szańca Zachodniego, jego losy zależą jednak od wcześniejszej remediacji terenu. W listopadzie 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotuje opracowanie, które zostanie złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu oceny wybranego sposobu remediacji.

Partnerami projektu rewitalizacji w Nowym Porcie jest 35 wspólnot mieszkaniowych. W efekcie 35 budynków wspólnotowych zostanie wyremontowanych (prace będą dotyczyć części wspólnych, takich jak elewacje, izolacje czy klatki schodowe). Jedna ze wspólnot (ul. Na Zaspę 34B) prace remontowe zakończyła w 2017 roku, natomiast pozostali partnerzy są obecnie na etapie sporządzania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 10 budynków komunalnych, w których także zostaną wyremontowane części wspólne. Gdańskie Nieruchomości, jako jednostka realizująca, zajmują się obecnie przygotowaniem dokumentacji technicznej, która powinna być gotowa do końca bieżącego roku.

Infrastruktura do remontu W Nowym Porcie zostaną przebudowane drogi i infrastruktura podziemna ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Prace obejmą m.in. wymianę nawierzchni ulic i chodników, przebudowę miejsc postojowych, montaż monitoringu i oświetlenia. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę. Przewidywany termin jej przygotowania to 17 grudnia 2018 r.

Aktywni mieszkańcy

Na prace modernizacyjne czekają również dwa lokale przeznaczone do prowadzenia działań społecznych. W pierwszym, przy ul. Floriańskiej 2, powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca, który będzie prowadzić m.in. Centrum Wsparcia Rodzin. W związku z tym planuje się m.in. przebudowę istniejącej w tym miejscu hali na wielofunkcyjną salę, którą będzie można dzielić na mniejsze pomieszczenia. W budynku powstanie aneks kuchenny i poczekalnia. Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt audiowizualny. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na jego dachu ma zostać urządzony zielony taras, planowane jest również uporządkowanie terenu okalającego budynek. Dokumentacja projektowa przebudowy jest w trakcie opracowywania przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę i powinna być gotowa do końca listopada br.

Youth Point

W drugim lokalu, przy ul. Na Zaspę 53, będzie działać Youth Point – placówka kierująca ofertę zajęć i wsparcia do młodzieży. Lokal zostanie gruntownie wyremontowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wnętrza zyskają nowy rozkład dzięki modyfikacji układu ścian działowych. Lokal zostanie wyposażony w zaplecze kuchenne i sanitarne oraz w system audiowizualny. Zagospodarowane zostanie również pobliskie podwórko. Gdańskie Nieruchomości, do których należy nieruchomość, aktualnie oczekują na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Akcja rewitalizacja

W Nowym Porcie jest także realizowany tzw. projekt podwórkowy. Za działania animacyjne, których wynikiem będzie zagospodarowanie przestrzeni w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego, jest odpowiedzialne Stowarzyszenie 180 Stopni. Począwszy od wiosny 2018 r. animatorzy wspólnie z mieszkańcami pracują nad atrakcyjnym urządzeniem podwórka. Pierwsze zmiany są już widoczne. Realizacja projektu została zaplanowana na dwa lata.

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście tworzy jeden z czterech gdańskich obszarów, które w latach 2017-2023 zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Zaplanowano tutaj działania, których łączny koszt wynosi ponad 22 mln zł, w tym około 19 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

