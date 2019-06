Rewolucja w zgłaszaniu konkursów szkolnych do kuratorium oświaty. Od nowego roku szkolnego

Nie wszystkie zwycięstwa osiągnięte przez uczniów w konkursach szkolnych mogą być umieszczone na świadectwach, a co ważniejsze - nie dają im dodatkowych punktów rekrutacyjnych w wyścigu do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Od nowego roku szkolnego zasady zgłaszania konkursów do kuratorium ulegną zmianie.

Niedawno część pomorskich ósmoklasistów i gimnazjalistów z trzecich klas dowiedziało się, że informacje o ich osiągnięciach w konkursach nie zostaną umieszczone na świadectwach i nie dadzą im dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Do naszej redakcji zgłosił się nauczyciel z tym problemem. Dla swoich uczniów od lat organizuje konkursy. Imprezę zgłosił, sprawdzając wcześniej, że znajduje się w „Wojewódzkim kalendarzu imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej”. - Zakładałem, że impreza znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych” i zabierałem się za jej organizację, a nie za papierkową robotę, która dzieciakom nic nie przysporzy - mówi pan Jakub, nauczyciel (nazwisko do wiadomości redakcji - przyp. red.). Jednak okazało się, że w tym roku szkolnym laureaci tego konkursu nie zdobędą dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty zaznaczają, że problem pojawia się co roku, ponieważ nauczyciele niewłaściwie interpretują zasady dotyczące przyznawania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. - Zgłoszenie imprezy i jej opublikowanie na stronie kuratorium w „Wojewódzkim kalendarzu imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej” nie jest tożsame z „Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych”, za udział w których absolwenci szkół podstawowych mogą otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji - słyszymy w kuratorium. Dr Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty, tłumaczy też, że publikowany od lat na stronie internetowej kuratorium „Wojewódzki kalendarz imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej” ma charakter wyłącznie informacyjny. - Na początku roku szkolnego ponawiane są również informacje, że kalendarz imprez nie jest tym samym, co wykaz zawodów. Kuratorium oświaty stara się rzetelnie i merytorycznie informować wszystkich zainteresowanych - zapewnia Monika Kończyk. Jednak niektórzy pedagodzy twierdzą, że niełatwo znaleźć ujednoliconą informację kuratorium, która by na początku roku szkolnego 2018/2019 jasno określiła, że zgłoszenie „zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych” do „Wojewódzkiego kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej” nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem „zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uwzględniane w rekrutacji na rok 2019/2020”. Problemy z konkursami i punktami za nie są nowością. Co roku dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice zgłaszają do kuratorium wiele zapytań w tej sprawie. W związku z tym oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zasad już wiadomo, że w przyszłym roku szkolnym zmienią się zasady zgłaszania imprez szkolnych. Zmiany od roku szkolnego 2019/2020 Od roku szkolnego 2019/20 w tym zawiłym systemie zgłaszania imprez szkolnych nastąpią zmiany. Pomorskie Kuratorium Oświaty nie planuje opracowywania oraz publikowania „Wojewódzkiego kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej” w dotychczasowej formule. Zamiast kalendarza publikowanego w poprzednich latach na początku września, będzie możliwość zgłaszania imprez i przedsięwzięć w dowolnym terminie. Jak tłumaczą przedstawiciele kuratorium, zmiana spowodowana jest m.in. przez pomyłki interpretacyjne w zakresie przyznawanych punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. - Mam nadzieję, że pozwoli to wykluczyć pomyłki dotyczące kwalifikowania konkursów i turniejów organizowanych dla uczniów - mówi pomorska kurator oświaty. Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: POLECAMY w SERWISIE DZIENNIKBALTYCKI.PL: Kalendarz niedziel handlowych w 2019 roku. Sprawdź!

