Rezerwują rowery Mevo, ale ich nie wypożyczają. Użytkownicy winni zawieszenia możliwości rezerwacji?

- Chcemy, aby rowery były w pełni wykorzystywane. Niestety, ale zdarzały się przypadki, że rower był kilkukrotnie zarezerwowany bez wypożyczenia - w tym momencie ktoś inny mógłby z niego korzystać. Chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę rowerów dla użytkowników. Rezerwacja jest bardzo wygodną opcją, ale dla rezerwującego, a nie osoby, która aktualnie znajduje się przy rowerze i nie może go wypożyczyć - wyjaśnia przyczyny decyzji Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Nextbike Polska.

Użytkownicy Mevo nie kryją rozczarowania

To już przecież w ogóle nie będzie sensu korzystać z tego systemu do celów zgodnych z jego założeniami tj. transportowo przez mieszkańców. Jak wychodzę z domu (lub z pracy) to muszę wiedzieć czy mam szansę skorzystać z Mevo, czy mam szukać innego środka transportu. Jak nie będzie rezerwacji to będzie to system wyłączenie dla ciekawskich turystów i ew. przygodnych przejażdżek mieszkańców...