Robert Biedroń na Ołowiance: "Chcemy przenieść siedzibę Trybunału Konstytucyjnego do Gdańska". Wieczorem regionalna konwencja Wiosny

- To będzie kolejne z cyklu naszych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Jestem tu także dziś dlatego, że za kilka dni w Gdańsku odbędą się bardzo ważne wybory. Chciałbym, by testament Pawła Adamowicza był kontynuowany, by Gdańsk pozostał miastem otwartym, tolerancyjnym, rozwijającym się w sposób zrównoważony. Dlatego proszę wszystkich, którzy poopierają Wiosnę by zagłosowali 3 marca Aleksandrę Dulkiewicz, trzymam za nią kciuki - mówił w czasie konferencji na Ołowiance Robert Biedroń.

Lider Wiosny podkreślał, że partia ma już swoje struktury we wszystkich pomorskich powiatach, za ich budowę odpowiadał Krzysztof Gawkowski. Jako liderzy formacji na Pomorzu po raz kolejny zaprezentowani zostali Marek Rutka (okręg gdyńsko-słupski) i Beata Maciejewska w okręgu gdańskim.

- Na wieczornej konwencji będziemy mówić oczywiście także o aktualnych sprawach Gdańska, o rozdziale kościoła od państwa w kontekście wydarzeń związanych z pomnikiem ks. Jankowskiego - zapowiadała B. Maciejewska.

Robert Biedroń i Krzysztof Gawkowski podkreślali, że jednym z filarów programu ich formacji jest deglomeracja.

- Wszystkie najważniejsze państwowe instytucje naprawdę nie muszą mieścić się w Warszawie. Gdańsk ze swoją historią byłby doskonałym miejscem dla Trybunału Konstytucyjnego. To stąd powinny płynąć sygnały dotyczące obrony praworządności w Polsce - podkreślali liderzy Wiosny.

Na wieczornej konwencji ugrupowania mają zostać zaprezentowane także jego młodzieżowe struktury.

- Mamy je we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju - podkreślał Robert Biedroń.

