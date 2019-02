Rocznica pierwszych wolnych wyborów w Gdańsku. Samorządowcy z całej Polski włączą się w organizację obchodów. Centrum wydarzeń w Gdańsku

W organizację 30-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych włączyli się samorządowcy z całej Polski. Dziś, 15 lutego, w siedzibie warszawskiego Biura Unii Metropolii Polskich , powołano samorządowy komitet organizacyjny. W jego skład wchodzą m.in. prezydenci największych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania oraz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Znalazł się też w nim marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

- Dziś spotkaliśmy się w Warszawie, w gronie wszystkich korporacji samorządowych, by rozmawiać, jak będziemy wspólnie świętować rocznicę 4 czerwca. Powołany właśnie komitet będzie odpowiadał za przygotowanie obchodów- mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Szczegóły przedstawiła p.o. prezydenta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Podkreślała, że wspólne świętowanie 30-tej rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów, to odpowiedź samorządowców na list prezydenta Pawła Adamowicza w tej sprawie.

- Myślę, że Paweł Adamowicz nie spodziewał się, że ten odzew będzie aż tak pozytywny. 4 czerwca spotkamy się wszyscy w Gdańsku, po to, żeby wspólnie z samorządowcami zastanowić się nad wyzwaniami dzisiejszej Polski, dzisiejszych wyzwań dla samorządów - od najmniejszych gmin do największych - mówiła w Warszawie Dulkiewicz. - Drugim filarem tych obchodów będzie odwołanie się do komitetów obywatelskich. To 30 lat temu powstały komitety obywatelskie, które spowodowały obywatelskie odrodzenie Polski - dodała, wymieniając , że chodzi o różne organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia.

- To jest dzisiaj, poza samorządami, sól naszej ziemi. Dlatego 4 czerwca 2019r. w symboliczny sposób chcemy zasiąść do stołu, bo stół to miejsce które łączy. Tak, jak 30 lat temu trwały obrady Okrągłego Stołu, tak samo teraz chcielibyśmy, żeby w symboliczny sposób stół stał się miejscem dialogu, spotkania, pochylenia się i zatroszczenia się nad kondycją Polski - podkreśliła Dulkiewicz

Komitet organizacyjny bierze się dynamicznie do pracy - zadeklarowała.

Wspólnie uzgodniono, kto zostanie zaproszony do komitetu honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności, bo tak się będzie oficjalnie nazywało.

- Zostaną do niego zaproszeni wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu, niezależnie od tego, którą stronę wtedy reprezentowali. Dziś bardzo wiele uczestników jeszcze żyje, z czego bardzo się cieszymy, niektórzy są aktywni na scenie politycznej po różnych stronach barykady. Chcemy wszystkich tych ludzi zaprosić, żeby też dać świadectwo- poinformowała Dulkiewicz.

[wytloczenie]

Święto Wolności i Solidarności będzie trwało od 1 do 11 czerwca,. Wydarzeń będzie w jego ramach sporo. Kulminacją ma być 4 czerwca o godz. 12.

- Chcemy, żeby w całej Polsce rozbrzmiał wtedy śpiewany przez nas hymn narodowy. Jako samorządowcy rozpoczęliśmy już prace nad deklaracją, którą podpiszemy na pl. Solidarności w Gdańsku. Pomnik Poległych Stoczniowców zostanie opasany okrągłym stołem, gdzie symbolicznie podpiszemy deklarację. W weekend przed 4 czerwca, w każdej gminie, w symboliczny sposób postaramy się przypomnieć o tym ważnym wydarzeniu, jakim były wybory 4 czerwca 1989 r- powiedziała Dulkiewicz.

