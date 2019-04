Rocznica wybuchu gazu w wieżowcu w Gdańsku. W tragedii przy ul. Wojska Polska zginęły 22 osoby. To było 24 lata temu! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Jarosław B., były piłkarz Lechii, zatrzymany w Sopocie

Jarosław B. został zatrzymany we wtorek w Sopocie. To były reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik Lechii Gdańsk. Jak udało się ustalić „Dziennikowi Bałtyckiemu” mężczyzna jest podejrzewany o gwałt, do którego miało dojść w miniony weekend w nadmorskim kurorcie. Mamy nowe i...