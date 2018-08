„Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja!” - skandowali fani Rogera Watersa w odpowiedzi na fakt, że słynny artysta, współtwórca legendarnej formacji Pink Floyd założył w trakcie gdańskiego koncertu koszulkę z takim napisem. Cały występ, który miał miejsce w niedzielę 5.08.2018 w Ergo Arenie, utrzymany był w mocno zaangażowanym politycznie tonie.

„Uwolnić sądy”, „Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja” - takie napisy pojawiły się na telebimach w trakcie niedzielnego gdańskiego koncertu. Krótki film z zarejestrowanym, wyświetlonym na jednym z ekranów komunikatem skierowanym do fanów udostępnił Komitet Obrony Demokracji.Natomiast na oficjalnej stronie muzyka obejrzeć można inne nagranie, zatytułowane „THANK YOU GDAŃSK!!!”, na którym widzimy jak kłania się publiczności w trakcie występu w hali Ergo Arena położonej na granicy miasta z Sopotem. Gwiazdor ma na sobie białą koszulkę z dużym napisem „Konstytucja” opatrzonym mniejszym hasztagiem „#KOD”. Zdarzeniu towarzyszy owacja fanów, którzy skandują: - Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja! Później artysta zdejmuje i starannie składa T-Shirt.- Cały koncert był bardzo polityczny. W przerwie występu wyświetlany był też bardzo obszerny manifest muzyka – relacjonuje pan Paweł, jeden z czytelników, który uczestniczył w występie.To kolejny raz, kiedy znany artysta występujący w Polsce zabiera głos w sprawie sytuacji politycznej w kraju. Wcześniej w internecie zawrzało, gdy podczas koncertuO zabranie głosu do wokalisty słynnych Rolling Stones przed występem formacji w stolicy apelował były prezydent RP, Lech Wałęsa, który zapowiadał, że także do Watersa skieruje apel o wyrażenie stanowiska dotyczącego polityki obecnego rządu.- Nie mam pojęcia czy prezydent Wałęsa zwrócił się z prośbą do Rogera Watersa. Natomiast wiem, że Roger Waters był poruszony „akcją pomnikową” przeprowadzoną w Polsce w piątkową noc. Jego menedżerka skontaktowała się z nami w sobotę z prośbą, żebyśmy dostarczyli koszulkę, którą miała m.in. Warszawska Syrenka oraz fotografie z tych wydarzeń bo artysta chce zamanifestować swoją obronę niezależności sądów i w ten sposób wesprzeć nas w Polsce - relacjonuje, lider pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji.I dodaje: - Z jednej strony to oczywiście smutne, że po 30 latach od przywrócenia demokracji w naszym kraju znów ci wielcy artyści jak Mick Jagger, Bono czy Roger Waters – dwaj ostatni zawsze byli zaangażowani w obronę praw człowieka, pokój światowy i burzenie murów – znów muszą upominać się o te wartości w Polsce. Z drugiej strony cieszy mnie fakt, że dostajemy takie wsparcie. Zastanawiam się natomiast kogo będą puszczały media publiczne, zwłaszcza radiowa Trójka bo katalog wielkich wykonawców zakazanych w Polsce cały czas się powiększa. To smutne, że znów trzeba walczyć o praworządność i zasady, ale to dobrze, że popierają nas najwięksi światowi muzycy i myślę, że to nie koniec.