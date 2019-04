Rondo przy Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu nosi nazwę "4 czerwca 1989 roku". To wspólna decyzja radnych Gdańska i Sopotu

- Za miesiąc, 1 czerwca 2019 r., rozpoczynamy święto Wolności i Solidarności. Rozpoczynamy świętowanie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Cieszę się z dzisiejszej inicjatywy dwóch sąsiadów. Sopot to partner, na którego Gdańsk zawsze może liczyć. Oba te samorządy postanowiły nazwać rondo, położone przy naszej wspólnej inwestycji, Rondem 4 czerwca 1989 roku. Mam nadzieję, że pomoże nam to w budowie wspólnoty nie tylko gdańsko-sopockiej, ale szerzej – polskiej – mówiła jeszcze przed rozpoczęciem uroczystej sesji prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz .

- Ta nazwa, jedna z najważniejszych dat w historii Polski XX wieku, moment, w którym bezkrwawo, w sposób bezkonfliktowy potrafiliśmy przejść z ustroju totalitarnego w ustrój demokratyczny powinien napawać nas dumą, z uwagi na to, że jest to wielki sukces całego ruchu Solidarności, ruchu, który tak wspaniale łączył. Chcemy, by ta data nadal łączyła – mówił wiceprezydent Borawski .

- 4 czerwca to symboliczna data. 30 lat temu w częściowo wolnych wyborach Polki i Polacy wybrali demokrację. Dziś próbuje się nas przekonać, że tamte dni nie były tak ważne. Dobrze, że zapiszemy je na mapie Gdańska i Sopotu. Dobrze, że pokazujecie, że razem można więcej. Dziś, pamiętając o 4 czerwca, nie możemy zobojętnieć na to, jak poniżeni zostali w ostatnim czasie nauczyciele, jak potraktowani zostali rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, jak niszczone jest wojsko polskie i honor polskiego żołnierza, a także jak odbierane jest nam słowo solidarność. Wczoraj zmarł pomysłodawca nazwy związku, który niespełna dwa tygodnie temu krytycznie wyrażał się o dzisiejszej Solidarności. Chcę zaapelować do obecnych szefów związku o przekazanie znaku Solidarność tak, aby stał się dobrem narodowym. Czy oddanie tego znaku nie byłoby godnym uczczeniem rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów? - pytał z mównicy Jarosław Wałęsa.

Aleksander Hall: Bardzo słuszne jest pamiętanie nie tylko o tej wielkiej dacie, ale także o konkretnych ludziach: o Lechu Wałęsie, Jacku Kuroniu, Tadeuszu Mazowieckim, Bogdanie Borusewiczu, Władysławie Frasyniuku, o nieżyjącym Karolu Modzelewskim. To on zgłosił pomysł, aby związek nazywał się związkiem Solidarność.

- 4 czerwca 1989 roku był możliwy dlatego, że duża część polskiego społeczeństwa zachowała wiarę w Solidarność: ruch niepodległościowy i demokratyczny, który przyjął postać związku zawodowego. Najważniejszą sprawą było stworzenie Polakom możliwości wzięcia po raz pierwszy udziału w plebiscycie. Wypadł on jednoznacznie. Było to miażdżące zwycięstwo Solidarności i wielkie upokorzenie władzy. Szansa dla Polski demokratycznej otworzyła się z chwilą zawiązania rządu Tomasza Mazowieckiego – mówił w poniedziałek prof. Hall . - Zwykle za wolność płaciliśmy bardzo wysoką cenę. W roku 1980 nastąpił pierwszy wielki zryw do wolności. I rok 1989 było tylko i aż dokończeniem tego wielkiego dzieła – zakończył prof. Hall.

Jeszcze przed głosowaniem radnych nad uchwałą, głos zabrał prof. Aleksander Hall , uczestnik Okrągłego Stołu, polityk, historyk, opozycjonista w czasach PRL. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym gościom datę 4 czerwca 1989 r. Mówił o wydarzeniach, bez których nie doszłoby w Polsce do pierwszych częściowo wolnych wyborów: o wiośnie Solidarności, pielgrzymce Jana Pawła II, klęsce gospodarczej polityki rządu, nowej sytuacji międzynarodowej (lata 80. to zmiana postawy zachodu wobec reżimów komunistycznych w Europie).

- Dla nas rząd Tadeusza Mazowieckiego to ogromny przełom, odmiana naszej historii, ziszczenie marzenia. Bez rozlewu krwi udało się zbudować coś wielkiego. A to m.in. dzięki ludziom Okrągłego Stołu – mówił prezydent Karnowski.

Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, podkreślał z kolei, że „choć tysiącletnia historia Polski pamięta wiele zwycięskich bitew, to taki rok, jak 1989, który bez rozlewu krwi doprowadził do upadku komunizmu w całej Europie, nie zdarzył się w historii Polski nigdy więcej”.

Zastrzeżenia radnych PiS do uzasadnienia uchwały

Choć radni opozycji przyznali, że datę 4 czerwca 1989 roku warto upamiętnić i że cieszą się z podjętej przez władze Gdańska i Sopotu inicjatywy nazwania nią ronda na granicy obu tych miast, mieli zastrzeżenia co do samego uzasadnienia procedowanej uchwały.

- Na posiedzeniu komisji kultury wnieśliśmy poprawkę do uzasadnienia uchwały, bo pojawiły się w nim pewnego rodzaju półprawdy. Rząd Tadeusza Mazowieckiego nie był rządem w pełni niekomunistycznym. Wicepremierem został wówczas gen. Czesław Kiszczak, więc jak można nazywać ten rząd w pełni niekomunistycznym? Ubolewam, że nasza poprawka nie została wzięta pod uwagę, dlatego wstrzymam się dziś od głosu – mówił przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska, Kacper Płażyński i dodawał: - Cieszę się, że doszło do wniesienia tej uchwały i jednocześnie chciałem poinformować, że w duchu tej wolności i solidarności klub PiS zwróci się w najbliższym czasie do pani prezydent, by utrwalić kolejne ważne daty z historii, m.in. 6 grudnia 1991 roku, kiedy został wybrany pierwszy niekomunistyczny rząd RP w całkowicie wolnych wyborach.

Kacper Płażyński: Rząd Tadeusza Mazowieckiego nie był rządem w pełni niekomunistycznym. Wicepremierem został wówczas gen. Czesław Kiszczak, więc jak można nazywać ten rząd w pełni niekomunistycznym? Ubolewam, że nasza poprawka nie została wzięta pod uwagę.

W odpowiedzi głos zabrała ponownie prezydent Aleksandra Dulkiewicz: - Propaganda pana rządu głosi, że komunizm skończył się dopiero w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę. Teraz prosi pan o upamiętnienie daty 6 grudnia 1991 roku. Proszę się więc zdecydować. Czuję, że pana działania mają dążyć do tego, aby osłabić datę 4 czerwca 1989, osłabić ten ogromny sukces.

- Jesteśmy radnymi Gdańska, a nie narzędziami propagandy rządu. Kierujmy się szacunkiem wobec drugiego człowieka niezależnie od poglądów. Jedyny zgrzyt, jeśli chodzi o uchwałę, dotyczy uzasadnienia. Przyjmuję też do wiadomości, że to prezydent Paweł Adamowicz wezwał wszystkich do świętowania tego dnia, rzeczywiście jest to swego rodzaju testament – kontrował radny PiS, Kazimierz Koralewski.

Spośród 31 obecnych na poniedziałkowej sesji gdańskich radnych, 22 zagłosowało „za” przyjęciem uchwały, a 9 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był „przeciw”.

Sopocka część poniedziałkowych obrad rozpoczęła się wystąpieniem prezydenta Jacka Karnowskiego. Wspominał w nim tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.

- Wspomniany prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, mój przyjaciel, miał wiele pomysłów, nie ze wszystkimi się zgadzałem. Inicjatywa upamiętnienia 4 czerwca była jego wielką zasługą i bardzo dobrym pomysłem i w tej części ja także czuję się w obowiązku wypełnić jego testament. Mówię to w obecności jego brata i bratanka. Ważne jest, abyśmy mówili głośno, dla następnych pokoleń, że data 4 czerwca 1989 roku była rzeczą wyjątkową, która później doprowadziła do upadku muru berlińskiego, do powstania wolnej Czechosłowacji i Bułgarii. Dobrze się stało, że mądrość naszego narodu po dwóch stronach barykady doprowadziła do tego, że mogliśmy usiąść razem do stołu, a nie sięgać po broń – mówił prezydent Karnowski.

- Chciałbym ustosunkować się do pewnych kwestii – kontrował wiceprzewodniczący Rady Miasta w Sopocie z ramienia PiS, Bartosz Łapiński. - Z jednej strony mówicie państwo, że ta uroczystość powinna łączyć a nie dzielić, ale przysłuchując się niektórym wystąpieniom, odnoszę zupełnie inne wrażenie. Pan Jarosław Wałęsa wygłosił swoją polityczną tyradę, po czym opuścił obrady. Dzień 4 czerwca to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii Polski i dobrze, że zostanie upamiętniona. Przedkładam jednak projekt zmiany uzasadnienia przedmiotowej uchwały.

Ostatecznie jednak, większością głosów (16 - „za” i 4 „wstrzymujących się”) uchwała została przyjęta w pierwotnym kształcie, takim samym, jak w Gdańsku.

