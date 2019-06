Roof Top by SASSY - taras z imponującym widokiem na panoramę Starego Miasta [zdjęcia]

W marcu otwarto Słony Spichlerz i Sassy. Odtąd w jednym miejscu można posmakować kuchni lokalnej i ponadlokalnej, a do tego pobawić się do rana oraz przespać. W najbliższy weekend swoje podwoje otworzy także Roof Top by SASSY, który do tej pory owiany był tajemnicą. To okazały taras z imponującym widokiem na panoramę Starego Miasta.