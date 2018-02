Zaledwie w ciągu jednego tygodnia na terenie całego kraju odnotowano 250 tys. przypadków zachorowań na grypę. Najgorzej sytuacja wygląda na Pomorzu, w Małopolsce, Wielkopolsce i na Mazowszu.

Grypa - jakie są objawy?

Sezon na grypę. Co należy wiedzieć na jej temat?

Od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. zanotowano na terenie województwa pomorskiego 433 467 ostrych infekcji układu oddechowego. Średnia dzienna zapadalność na ww. choroby w naszym regionie wyniosła w ostatnim tygodniu 186 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego o 27.- W okresie od 23 do 31 stycznia 2018 r. zarejestrowano 38 753 ostre infekcje układu oddechowego, w tym przypadki podejrzeń i/lub rozpoznań grypy i zachorowań grypopodobnych. W tym samym tygodniu sprawozdawczym w 2017 r. odnotowano 38 021 przypadków, w 2016 r. – 30 644 przypadki, a w 2015 r. – 25 073 przypadki – informuje pomorski sanepid.Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusy. Atakuje nagle. Towarzyszy jej gorączka, często wyższa niż 39 stopni, bóle mięśni , stawów oraz głowy. W przeciwieństwie do przeziębień, podczas grypy rzadko występuje katar.Jak tłumaczą specjaliści, groźniejsze od samej choroby są powikłania. Do najbardziej niebezpiecznych należą: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia – groźne zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny podkreśla, że najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Szczególnie rekomenduje je dzieciom w wieku 6-59 miesięcy, osobom starszym, przewlekle chorym, a także pracownikom służby zdrowia.Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusy. Atakuje nagle. Towarzyszy jej gorączka, często wyższa niż 39 stopni. Bolą nas mięśnie, stawy oraz głowa. W przeciwieństwie do przeziębień, podczas grypy rzadko występuje katar.Wiele osób myli tę chorobę z przeziębieniem. Wątpliwości pozwoli rozwiać tzw. szybki test przyłóżkowy, który można wykonać w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim. Dzięki badaniu wymazu z nosa lekarz może odróżnić infekcję wirusem grypy od innych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych.- Należy też pamiętać, że grypę można przebyć bezobjawowo lub z niewielkimi objawami - tłumaczą eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.