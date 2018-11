Rower Metropolitalny MEVO z 3-tygodniowym opóźnieniem. Winny "brak rąk do pracy". Poślizg może się jeszcze wydłużyć

- Samo przekazanie dokumentów prawnych wraz z pozytywną opinią środowiskową dot. możliwości montażu stacji wymagało znaczących prac administracyjnych i formalno-prawnych -wyjaśnia Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Drobne opóźnienia spowodowane były też koniecznością utwardzania gruntów pod stacje rowerowe, do czego konieczne było wynajęcie wykonawców robót budowlanych na terenie 14 gmin. Tymczasem rynek wykonawców jest bardzo trudny ze względu na realizację setek inwestycji finansowanych w ramach projektów europejskich i braku wolnych rąk do pracy - dodaje.

Jak zastrzegają urzędnicy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot "monitoruje na bieżąco postęp prac nad projektem i będzie informował, czy termin ten zostanie dotrzymany, po formalnym terminie odbiorów, które się jeszcze nie rozpoczęły". W tłumaczeniach przedstawiciele OM wskazują na komplikacje wynikające z faktu, że na system składa się wiele powiązanych elementów: konstrukcja wzorcowego roweru i uruchomienie procesu technologicznego ich produkcji, instalacja 660 stacji postojowych, system IT pozwalający na zarządzanie i wypożyczanie rowerów oraz uruchomienie centrum monitoringu.

"Stojaki pojawiły się już w większości dzielnic i miejscowości. Niedawno ulepszony został system ich mocowania, po to aby nie odstawały one od podłoża w przypadku pochyłych i nierównych powierzchni. Zaakceptowane zostały też duże i małe totemy informacyjne, które są obecnie instalowane" - czytamy w przesłanym do "Dziennika Bałtyckiego" komunikacie, z którego dowiadujemy się również, że zarządca systemu - firma Nextbike prowadzi intensywne testy rowerów, aplikacji do ich wypożyczania, systemu rejestracji oraz działania centrum monitoringu. Dopracowane są już kluczowe elementy roweru, takie jak: napęd, zamek elektryczny oraz system informatyczny, który umożliwiać będzie szybkie (do 15 sek.) i łatwe wypożyczanie roweru za pomocą kart zbliżeniowych (takich jak bilet miesięczny, legitymacja studencka, czy karta mieszkańca), a także smartfona.

Według urzędników grudniowe, tuż przed rozpoczęciem się kalendarzowej zimy, uruchomienie MEVO ma służyć kreowaniu polskich trendów mobilności i zachęcaniu mieszkańców do częstszego wybierania podróży rowerem oraz pieszo zamiast przemieszczania się samochodem.

- Chcemy nie tylko, aby trend ten był kontynuowany, ale rozpocząć nowy trend - aby rowerem poruszać się nie tylko w sezonie wiosna-jesień, ale również w mniej sprzyjającej aurze. Skoro masowe poruszanie się rowerami zimą jest możliwe w miastach Skandynawii, takich jak Kopenhaga, nie widzimy przeciwwskazań dla których nie miałoby się to sprawdzić w gminach Obszaru Metropolitalnego - zapowiada Michał Glaser.

