Rowerowy Maj za nami. 152 szkół i ponad 950 tys. przejazdów w Gdańsku

Od ubiegłorocznej edycji Rowerowego Maja funkcjonuje platforma on-line do obsługi kampanii, do której koordynatorzy placówek i nauczyciele z całego kraju wprowadzają wyniki uczniów. Na stronie głównej prezentowane są wyniki szkół w Polsce, a na podstronach zbierane są rezultaty placówek z danej miejscowości.

- Dziękujemy wszystkim zaangażowanym - uczestnikom, nauczycielom, koordynatorom, rodzicom i sponsorom. Satysfakcja z prowadzenia kampanii jest naprawdę ogromna, ale najważniejsze jest to, że dzieci cieszą się z udziału w Rowerowym Maju, co roku wypytują się o kolejną edycję i chwytają zdrowego bakcyla, bo parkingi rowerowe szkół wcale nie pustoszeją po zakończeniu kampanii. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze szerszym gronie

Nagrody dla szkół ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska:

60 tys. zł to suma, która rozdysponowana zostanie między trzema najlepszymi szkołami w kategorii “Szkoły Duże”;

40 tys. zł to pula nagród dla najbardziej rowerowych “Szkół “Średnich”

20 tys. zł to pula dla podium wśród “Szkół Małych”

10 tys. zł podzielą między siebie trzy najaktywniejsze przedszkola.

Projekt Made in Gdańsk, który ogarnął całą Polskę

Pierwsza edycja skierowanej do szkół kampanii Rowerowy Maj odbyła się w 2014 roku w Gdańsku. Od tego momentu z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej miast, placówek i dzieci. Jest to największa tego typu kampania w Polsce.

- Co roku Rowerowy Maj pozytywnie nas zaskakuje. Cieszymy się, że projekt wymyślony w Gdańsku przyjął się w całej Polsce i biorą w nim udział zarówno duże miasta, jak i mniejsze gminy. To pokazuje, że wszyscy mamy wspólny cel, jakim jest zachęcanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży w codziennej jeździe rowerem do i ze szkoły – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, ds. zrównoważonego rozwoju. – My zaś mamy czytelny sygnał, że co raz więcej uczniów wybiera ten środek transportu również w innych miesiącach nauki szkolnej – dodaje.