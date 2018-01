To miało być zwykłe badanie lekarskie. Pani Gabriela, mieszkanka Kolbud, która zgłosiła się do nas ze swoim problemem, zapamięta je jednak na długo.

Tuż przed świętami, 21 grudnia , poszła na badanie lekarskie w gdańskiej siedzibie ZUS. Weszła do gabinetu pani doktor, a ta kazała jej się rozebrać. Do tego momentu - historia jakich wiele. Po chwili lekarka poprosiła panią Gabrielę o wejście na wagę stojącą naprzeciwko okna, które, jak szybko zauważyła nasza Czytelniczka, nie było zasłonięte.- Pani lekarka poprosiła, abym się rozebrała. Gabinet znajdował się na półpiętrze i za oknem był parking, po którym chodzili ludzie. Widziałam wszystko, co działo się za oknem, więc oczywiste dla mnie było, że ja również jestem widoczna. Zauważyłam, że na oknie jest roleta i poprosiłam o jej ściągnięcie, jeszcze zanim zaczęłam się rozbierać. Prowadząca badanie tylko się uśmiechnęła i powiedziała mi, że lustra są weneckie. Po czym z przekąsem dodała: „My widzimy ich, ale oni nie widzą nas”. Już wtedy wydawało mi się to niemożliwe, ale nie widziałam powodu, dla którego lekarka miałaby mnie okłamać, więc się rozebrałam.posłusznie rozebrała się i weszła na wagę. Jednak wiedząc, że ktoś może ją obserwować, rozebranie się było dla niej nie lada stresem.- Wydaje mi się, że nie należy tak traktować pacjentów - kontynuuje. - Po badaniu poszłam na parking i patrząc w okno, widziałam, jak rozbiera się następna pacjentka. Z tym weneckim oknem, to było zwykłe kłamstwo! Mężczyźni, którzy szli do samochodów starali się nie patrzeć w stronę rozebranej pacjentki, odwracali wzrok lub zerkali ukradkiem. Poczułam się upokorzona. Tym bardziej, że lekarka mnie perfidnie okłamała, a ściągnięcie rolety raczej nie było trudnym zadaniem. Niezwłocznie udałam się więc do bezpośredniej przełożonej tej lekarki, która przeprosiła mnie za jej zachowanie. Powiedziała mi również, że lekarka zostanie powiadomiona o konieczności zasłaniania okna. Nie poprzestałam jednak na tym i zgłosiłam sprawę na prokuraturę.Żeby usłyszeć wyjaśnienia skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym ZUS województwa pomorskiego -- Bardzo nam przykro, że badana pani poczuła się niekomfortowo - powiedział nam. - Badanie przez lekarza orzecznika powinno odbywać się z zapewnieniem intymności i najwyższego komfortu. O tej konieczności przełożeni przypomnieli lekarzom orzecznikom.- Chciałam nagłośnić tę sprawę, bo wiem, że żadna kobieta nie chciałaby znaleźć się w takiej sytuacji - dodała na zakończenie pani Gabriela.