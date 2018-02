Rok temu były do wygrania Toyoty Yaris, w tym ma byc to samochód hybrydowy (© Michał Gaciarz)

I znowu będzie się opłacało rozliczyć PIT w Gdańsku. Ci, którzy wpiszą w zeznaniu gdański adres zamieszkania, mają szansę wylosować samochód, rower czy kartę mieszkańca z doładowanym pięciomiesięcznym biletem komunikacji miejskiej. Wielkimi krokami zbliża się promocja rozliczania podatku w naszym mieście: „PIT w Gdańsku Się opłaca!”.

POLECAMY NA NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

To będzie druga edycja akcji. W ubiegłorocznej odsłonie wzięło udział około 15 tysięcy osób, a Gdańsk zyskał prawie 4 tysiące nowych podatników. To niemal dwa razy więcej niż w rozliczeniu PIT za 2015 r., gdzie liczba „nowych” mieszkańców wyniosła 2282 i aż cztery razy więcej niż w rozliczeniu za 2014 r., kiedy zanotowano ich niecały 1000. Łącznie w 2017 r. w Gdańsku rozliczyło się 310 870 osób.Głównym celem akcji jest przekonanie „nowych” mieszkańców (studenci bądź osoby, które rozpoczęły pracę w naszym mieście), żeby roczną deklarację podatkową PIT złożyli w Gdańsku: gdzie na co dzień mieszkają, pracują, odpoczywają, korzystają z gdańskiej komunikacji i infrastruktury.- Każda rozliczona w naszym mieście złotówka ma znaczenie. Im więcej osób wpisze w zeznaniu gdański adres zamieszkania, tym więcej pieniędzy będziemy mogli przeznaczyć na podniesienie naszej wspólnej jakości życia. Podatek dla Gdańska to lepszy chodnik, siłownia „pod chmurką”, nowy plac zabaw, dodatkowe miejsca w żłobku i przedszkolu, nowoczesny basen czy lepsza komunikacja – komentuje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Dlatego zachęcam wszystkich którzy w Gdańsku mieszkają, by swój ubiegłoroczny PIT rozliczyli właśnie tu. Wspólnie bowiem budujemy nasze miasto i naszą w nim przyszłość – dodaje.Co ważne, aby rozliczyć PIT w Gdańsku nie trzeba być tu zameldowanym. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać gdański adres zamieszkania. W loterii mogą wziąć udział również ci, którzy w naszym mieście mieszkają i rozliczają się już od lat. Akcja „PIT w Gdańsku Się opłaca!” rusza 1 marca i każdy, kto wypełni formularz na stronie www.gdansk.pl/pit ma szansę na wylosowanie jednej z cennych nagród.Urząd przypomina, że osoby, które rozliczą swój podatek dochodowy w gdańskim urzędzie skarbowym mogą ubiegać się o otrzymanie Karty Mieszkańca. Dzięki niej raz w roku można bezpłatnie skorzystać z 10 gdańskich atrakcji m.in. Europejskiego Centrum Solidarności, gdańskich muzeów, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, bądź wziąć udział w meczu Lechii na gdańskim stadionie, czy skorzystać z pływalni.