"Różowa Plaża" to autorski event fundacji, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, dbałość o dietę, regularne badanie piersi oraz ochronę skóry przed promieniami UV. Wydarzenie rozpoczęło się sobotę, w 21.07 o godzinie 10:30 na plaży w Gdańsku Jelitkowie i potrwa do 18:00.

Gdańsk. Paweł Adamowicz zaprezentował kandydatów do Rady Miasta Gdańska

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

"Różowe miasteczko" tworzą kobiety, które przeszły chorobę nowotworową piersi lub dalej się z nią borykają, a mimo to cieszą się życiem."Różowa Plaża" zorganizowana została z myślą o lokalnej społeczności oraz turystach odpoczywających nad morzem. Podczas wydarzenia eksperci (onkolog, chirurg, fizjoterapeuta, dietetyk, kosmetolog, linergistka) udzielają konsultacji.Można otrzymać porady w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi, porady związane z prawidłowym odżywianiem, a także informacje o ochronie skóry podczas letniego wypoczynku.Na plaży działa również strefa fitness."Różowa Plaża" to impreza cykliczna. W kolejną sobotę, 28 lipca w Sopocie "różowe miasteczko" stanie niedaleko klubu Zatoka Sztuki i działać będzie w godz. 12:00-17:00. Z kolei w Ustce 11 sierpnia na plaży przy wejściu nr 4 impreza rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do 16:00.