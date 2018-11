Rozpoznajesz go? Może mieć związek z kradzieżą biżuterii. Policja prosi o pomoc

KMP Gdańsk

Do przestępstwa doszło 9 października tego roku około godziny 11.10. Do lombardu mieszczącego się przy ul. Bora Komorowskiego wszedł mężczyzna o nieustalonej na tę chwilę tożsamości, który podczas prezentowanej mu złotej biżuterii wyrwał z ręki sprzedawcy płachtę, do której były przypięte wyroby jubilerskie i uciekł. Wartość skradzionej biżuterii to 40 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli zapis z kamery monitoringu, która uchwyciła moment ucieczki podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny. W związku z tą sprawą, śledczy powołali biegłego rysownika w zakresie odtwarzania wyglądu, który na podstawie opisu pokrzywdzonej wykonał portret pamięciowy mężczyzny.

Wszystkie osoby, które rozpoznają osobę z zapisu monitoringu lub portretu pamięciowego i mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem V Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na nr (58) 521-12-22 lub, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: komendant.kp5@gd.policja.gov.pl, albo zgłaszając się do najbliższej jednostki policji.

