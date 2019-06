Rozterki wkurzonej mamy. Dlaczego mamusia przeklina? [konkurs]

Nie jest jednak jej jedynym zmartwieniem to, czy w wieku czterdziestu dwóch lat będzie się umiała zgrabnie podnieść z pufy sako. Jakoś tak (przypadkiem) wyszło, że rebrandowała się na samotną balangową dziewczynę, która ciężko pracuje, ostro się bawi i nie musi brać wolnego, gdy zachoruje opiekunka.

Moje dziecko płci męskiej, Peter, jest połączone jak pępowiną ze swoim iPadem, dziecko płci żeńskiej, Jane, robi wszystko, żeby zarobić fortunę jako lifestylowa influencerka na Instagramie, a ich tatuś jest na niekończącym się wyjeździe do egzotycznych krajów w interesach.

Przezabawny i autentyczny dziennik Ellen, matki, żony, przyjaciółki i kobiety pracującej, która walczy o to, aby nie dać się utartym konwenansom i utrzymać zdrowy rozsądek w swym zwariowanym świecie. Brytyjski bestseller!

Ellen i jej małżeństwo przechodzi kolejny kryzys, mąż podejrzanie często wyjeżdża w interesach do egzotycznych krajów, dom pogrąża się w chaosie, a z dziećmi jest coraz mniejszy kontakt. Ellen jednak się nie poddaje się stagnacji i depresji i podejmuje pracę. Robi karierę, ale nie wszystko układa się tak, jak powinno. Czy uda się ukryć, że nie jest czterdziestoletnią bezdzietną singielką, a matką dwojga nieletnich potworów.

Czy mamusi uda się utrzymać fasadę i jednocześnie zachować rodzinę? Czy w pracy nie będzie wyglądała śmiesznie w spodniach do jogi? A co najważniejsze, czy znajdzie wolną chwilkę na duży dżin z tonikiem?

Dlaczego mamusia przeklina. Rozterki wkurzonej mamy - Gill Sims

Tłumaczenie: Marta Żbikowska

Wydawnictwo: HarperCollins Polska

