Runmageddon Gdynia 2019. Dwa dni ekstremalnych doznań w Gdyni Orłowie [program]

Runmageddon Gdynia coraz bliżej, więc organizatorzy przygotowują mordercze przeszkody oraz atrakcje zarówno dla kibiców, jak i startujących. Trasy poprowadzone są w parku Kolibki i na okolicznej plaży. Staną na nich nowe przeszkody, czyli „Ruchoma Drabinka” i nowa 3-metrowa ściana. Uczestnicy muszą być gotowi na zmierzenie się z konstrukcją Oponeo, Komandosem, Wariatem oraz na czołganie się pod zasiekami, które poprowadzą ich prosto do wody.

Harmonogram Runmageddonu Gdynia 2019

Runmageddon Gdynia rozpocznie się w sobotę, 8 czerwca już o godz. 7.40 startem 6-kilometrowej formuły Rekrut najeżonej ponad 30 przeszkodami. Podczas dwóch pierwszych serii wystartują profesjonalni sportowcy, którzy pokonując Runmageddon walczą nie tylko o najlepsze wyniki, ale również o kwalifikację do mistrzostw Europy OCR. Dekorację zwycięzców serii będzie można oglądać o godzinie 11.00. Od 8.00 do 14.00, co 15 minut w tej samej formule startować będą osoby z serii open, które udział w Runmageddonie traktują jako przygodę i sprawdzian swojej silnej woli. Jednocześnie odbywać się będą biegi formuły Kids o dystansie 1 kilometra z 15 przeszkodami, w których udział wezmą dzieci w wieku 4-11 lat. Na zakończenie dnia rozpocznie się ekstremalne wyzwanie dla najtwardszych, czyli Nocny Rekrut. Bieg rozpocznie się o 21.30, a ostatnia seria wystartuje o godzinie 22.15.

W niedzielę, 9 czerwca na linii startu staną uczestnicy formuły Classic. Ich zadaniem będzie przebiegnięcie 12-kilometrów i pokonanie 50 przeszkód. Najpierw o godzinie 8.20 i 8.30 ruszą dwie serie Elite, a od 9.00 do 12.00 startować będą uczestnicy serii Open. O godzinie 13.00 odbędzie się uroczystość dekoracji zwycięzców serii Elite. Między 9.20 a 13.40 biec będą dzieci w formule Kids. Po nich na trasę wbiegnie odważna młodzież w wieku 12-15 lat, która pokona dwukilometrowy dystans z 15 przeszkodami.