Rusza Centrum pracy dla seniorek i seniorów. Będzie tam można znaleźć oferty zatrudnienia i informacje o nadchodzących wydarzeniach

W nowo powstałym miejscu, seniorzy znajdą przede wszystkim oferty pracy. Propozycje zatrudnienia będą selekcjonowane.

- Zależy nam, aby osoby dojrzałe jak najdłużej pozostały aktywne, także w wymiarze zawodowym. Przyniesie to wymierne korzyści wszystkim, z jednej strony wpłynie na wzrost wysokości świadczenia emerytalnego, z drugiej za ułatwi pracodawcom zapełnienie setek wolnych miejsc pracy. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że mając już 50, a nawet 60 i więcej lat, nie jesteśmy w stanie podołać każdym wyzwaniom zawodowym. Stąd też oferty pracy udostępniane w centrum będą głównie propozycjami na pół etatu, niewymagającymi od seniorów siły fizycznej, dużej sprawności czy poważnych poświęceń - zapewnia Roland Budnik, dyrektor gdańskiego urzędu pracy.

Oferta Centrum pracy dla seniorek i seniorów nie kończy się jednak na aktywizacji zawodowej. Mieszczące się przy al. Grunwaldzkiej 30/32 centrum ma także zapewnić kompleksową informację o tym, co dla osób dojrzałych jest ważne i szczególnie potrzebne. Nie zabraknie prezentacji najważniejszych w Trójmieście imprez i wydarzeń dla przedstawicieli pokolenia 50 plus, a także oferty uczelni wyższych organizujących zajęcia w ramach tzw. Uniwersytetów trzeciego wieku. Swoimi wskazówkami służyć będą też eksperci. Na gdańskich seniorów czekać będą organizowane cyklicznie spotkania z ekspertami.

Centrum odpowiedzialne będzie również za przebieg projektu pilotażowego Praca dla seniorek i seniorów. Program ma zachęcić 100 osób do podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzez specjalistyczne doradztwo oraz serię praktycznych zachęt. Przewidywane jest m.in. zapewnienie bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską, talony na realizację usług medycznych, vouchery na realizacje rozwoju zawodowego oraz zakupy, a także bilety do kina bądź teatru. Choć nabór do projektu ruszy w styczniu 2019 roku, osoby zainteresowane udziałem w pilotażu już teraz mogą się zgłaszać do centrum, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

Centrum pracy dla seniorek i seniorów, al. Grunwaldzka 30/32. Bezpłatna infolinia: 0 800-125-155, strona internetowa: pracadlaseniorow.pl, e-mail: centrum@pracadlaseniorow.pl