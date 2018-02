Od pierwszego lutego formalnie swoją działalność rozpoczyna Gdańskie Centrum Kontaktu. Choć na jego pełną funkcjonalność poczekamy jeszcze kilka miesięcy, to jednak już teraz mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego kanału kontaktu – adresu e-mail: gck@gdansk.gda.pl. Początkowo GCK przejmie zakres obsługi należący do tej pory do Dyżurnego Inżyniera Miasta, z czasem jednak uruchomi nowe formy komunikacji z mieszkańcami.

– Gdańskie Centrum Kontaktu jest realizacją jednej z rekomendacji pierwszego panelu obywatelskiego: utworzenia sprawnie działającego miejskiego call-center – mówi, kierownik i koordynator projektu GCK. – Idea jest prosta: ułatwić naszym mieszkańcom kontakt z miastem, udostępnić jedno miejsce, gdzie będą mogli w pełni zasięgnąć informacji i zgłosić ważne problemy. Gdańsk tym samym dołączy do grona miast posiadających. Jednak w odróżnieniu od innych, nie będzie to tylko infolinia o funkcjonowaniu urzędu, ale miejsce przeznaczone do wszelkiego kontaktu dla mieszkańców. To będzie, z tą różnicą, że podczas kontaktu z GCK to nasi pracownicy będą powiadamiali odpowiednie służby, unikamy więc sytuacji, w której mieszkaniec będzie odsyłany do kolejnych jednostek miejskich. Upraszczamy komunikację pomiędzy mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami a samorządem – wyjaśnia T. Filipowicz.– Obecnie do dyspozycji mieszkańców jest całodobowy numer, obsługiwany do tej pory przez Dyżurnego Inżyniera Miasta: 58 52 44 500, oraz kontakt internetowy poprzez aplikację Mapa Porządku Miasta Gdańska. Teraz dołącza też forma kontaktu poprzez adres e-mail: gck@gdansk.gda.pl – wyjaśnia, kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu. – Warto dodać, że dotychczasowy adres DIM: dim@gzdiz.gda.pl wciąż będzie działał, ale wiadomości z niego będą przekierowywane do GCK.Już teraz można zgłaszać awarie sygnalizacji świetlnej, uszkodzonej nawierzchni drogi, dewastacji itp. Sukcesywnie zakres zgłaszanych spraw będzie się zwiększał: – Od czerwca, kiedy osiągniemy pełną gotowość techniczną i kadrową, będziemy przyjmować praktycznie każde zgłoszenie, pytanie czy uwagę od mieszkańców i odwiedzających na temat funkcjonowania Gdańska, jego jednostek bądź urzędu. Również za pośrednictwem GCK będzie można zarezerwować wizytę w zespołach obsługi mieszkańców – mówi J. Schroeder.W początkowym okresie kadrę GCK będą stanowić pracownicy służący pomocą do tej pory w ramach stanowiska Dyżurnego Inżyniera Miasta (DIM). Do zespołu w najbliższych tygodniach dołączą kolejne osoby, aby już wkrótce mógł on jeszcze sprawniej nie tylko przyjmować zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania elementów infrastruktury i przekazywać dyspozycje odpowiednim służbom. Docelowo, każdy konsultant będzie w stanie udzielić informacji na temat każdej z ponad 400 usług realizowanych przez miasto.– Ponadto każde zgłoszenie będzie rejestrowane w jednym miejscu. Będzie tam również dostępna dla przeglądających baza odpowiedzi, po to aby na najczęściej zadawane pytania zainteresowani mogli również sami wyszukać potrzebne informacje – mówi J. Schroeder.To nie koniec ułatwień: – Idziemy z duchem czasu, i z GCK będzie można również kontaktować się całodobowo nie tylko za pomocą wymienionych kanałów, ale i za pośrednictwemBędzie to jedno, centralne miejsce, skąd zgłoszenia będą rozdysponowywane, a kontaktujący się będą mogli uzyskać wyczerpującą informację – zapowiada T. Filipowicz, koordynator projektu GCK.– Dzięki jednej infolinii unikniemy chaosu informacyjnego. Systematycznie GCK będzie przejmowało funkcje innych form kontaktowych, dzięki czemu miejskie jednostki zostaną odciążone z zadań informacyjnych. A mieszkańcy nie będą musieli pamiętać czy wyszukiwać numerów do każdej z jednostek. Po prostu zgłoszą się do nas i otrzymają komplet informacji – podsumowuje J. Schroeder.