Rusza projekt "Zjedz obiad z seniorem". Wolontariusze spotkają się z seniorami i wspólnie zjedzą posiłek

8 kwietnia rusza projekt „Zjedz obiad z seniorem”, wymyślony i prowadzony wspólnie przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W jego ramach na razie do kilkunastu gdańszczanek lub gdańszczan 60+, objętych pomocą społeczną, zawita raz w tygodniu miły gość z ciepłym jedzeniem.

Pary zostały tak skojarzone, by seniora i wolontariusza łączyły m.in. wspólne pasje, zainteresowania zawodowe. Wszystko po to, by podczas biesiady dwoje ludzi nawiązało ze sobą głębsze relacje. Ich kontakt przerodził się w przyjaźń, w myśl zasady, że nic tak nie łączy ludzi jak wspólne spożywanie posiłku.

Do udziału w projekcie zgłosiło się już 36 społeczników w różnym wieku. Wszyscy przeszli szkolenie przygotowujące do kontaktu i pracy z osobami starszymi, potrzebującymi wsparcia. Przeprowadzili je pracownicy gdańskiego MOPR i RCW.

Do projektu włączyło się też kilka lokalnych restauracji, które bezpłatnie, co tydzień przekażą obiad dla wskazanej pary. To cenna inicjatywa. Zaangażowanie restauratorów odpowiedzialnych społecznie to niezbędny element „projektowej układanki”. Celem akcji jest bowiem nie tylko wsparcie samotnych osób starszych, ale także społeczna aktywizacja. Również pobudzenie przedstawicieli biznesu do niesienia pomocy, w myśl zasady odpowiedzialności społ.

- Ten projekt jest świetną inicjatywą, obok której nie można przejść obojętnie – mówi Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska. – Z serca zachęcam do włączenia się w nią zarówno młodych ludzi, studentów, jak i dorosłe aktywne osoby. Kluczowe jest także wsparcie restauratorów, gastronomików. Wspólnie można sprawić, że samotny, starszy, często schorowany człowiek poczuje radość i odzyska chęć życia. I może zyska także prawdziwego przyjaciela.

„Zjedz obiad z seniorem” najpierw prowadzony będzie w Śródmieściu, Wrzeszczu, na Przymorzu i Morenie (kolejno także na Chełmie i Ujeścisku) do końca czerwca. Następna odsłona projektu planowana jest jesienią. Natomiast rekrutacja do udziału trwa w trybie ciągłym. Do włączenia się w akcję organizatorzy zapraszają także właścicieli restauracji i barów, którzy mogą raz w tygodniu przekazać bezpłatnie ciepły posiłek dla seniora i wolontariusza.

Przyłącz się!

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie – samotnych seniorów, społeczników oraz restauratorów - mogą kontaktować się z p. Anną Dunajską z MOPR, tel. 797 909 119 lub 58 691 94 25, e-mail: wolontariat@mopr.gda.pl

Zgłoszenia przyjmowane są także pod adresem RCW: gdansk@wolontariat.org.pl

