Ruszyły zdjęcia do filmu "Orzeł. Ostatni patrol". W zdjęciach na Bałtyku uczestniczą okręty podwodne 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej

„Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławuta mat. prasowa/Bartosz Mrozowski

Ruszyły zdjęcia do długo oczekiwanej produkcji – „Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławuta. „Orzeł. Ostatni patrol” to spektakularna produkcja o legendarnym okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, który w czasie II wojny światowej wsławił się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą. Film do kin wejdzie w 2020 roku.